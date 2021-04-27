Hindistan'da halk oksijensizlikten ölüyor zenginler özel jetlerle yurt dışına kaçıyor

Hindistan’daki toplam corona virüs ölümleri, son 24 saat içinde bildirilen 2 bin 771 ölümle birlikte 200 bin dönüm noktasına ulaştı. Bununla birlikte, bu süreçte ülke 323 bin 144 yeni vaka kaydetti, hastaneler yatak ve oksijen kaynağı sıkıntısı nedeniyle hastaları geri çevirdi. Öte yandan, hükümet yıkıcı krizin üstesinden gelmek için silahlı kuvvetlerini yardıma çağırdı. Savunma Genelkurmay Başkanı General Bipin Rawat ordu rezervindeki oksijeninin hastanelere gönderileceğini ve emekli askeri sağlık personelinin sağlık tesislerine katılacağını açıkladı.

ZENGİNLER ÖZEL JETLERE YÖNELDİ

Hindistan, son iki haftadır ülkenin sağlık sistemini ve krematoryumlarını tamamen alt üst eden ve korkunç bir oksijen kıtlığına yol açan pandeminin yeni merkez üssü haline geldi. Ancak, endişe verici rakamlar, zengin Hintlileri seyahat kısıtlamaları yürürlüğe girdikçe son dakika uçuşları ve özel jetler için binlerce ödeme yapmaya sevk ediyor.

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SEYAHAT YASAKLARINDAN ETKİLENMİYORLAR

Zengin Hintlilerin en popüler güzergahı ise, Hindistan'a kısa bir mesafede olan Birleşik Arap Emirlikleri. BAE, 25 Nisan'dan itibaren Hindistan’dan gele uçuşların 10 gün süreyle yasakladığını duyurmasına rağmen, özel jetler bu durumdan etkilenmedi. Charter şirketi Air Charter Service India'nın bir sözcüsü AFP'ye verdiği demeçte, özel jetlere olan ilginin "kesinlikle çılgınca" olduğunu ifade ederek, “Yarın Dubai'ye 12 uçuşumuz var ve her uçuş tamamen dolu" ifadelerini kullandı.

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DUBAİ'YE 6 KİŞİLİK UÇUŞUN FİYATI 250 BİN LİRA

Bir başka özel jet sağlayıcısı Enthrall Aviation, son birkaç gün içinde yüzlerce talep aldıklarını belirtti. Şirket sözcüsü, "Talebi karşılamak için yurt dışından daha fazla uçak talep etti. Mumbai'den Dubai'ye 13 kişilik bir uçak kiralamak 38 bin dolara (yaklaşık 314 bin lira), altı kişilik bir jet kiralamak ise 31 bin dolara (yaklaşık 250 bin lira) mal oluyor. Tayland’a da birkaç uçuş gerçekleştirdik. Ancak çoğunlukla talep Dubai'ye yönelik" dedi.

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Sunday Times'a göre, Hindistan’a sınırlarını kapatan İngiltere’ye de son 24 saat içinde en az sekiz özel jet uçtu. Jetlerin dokuz saatlik uçuş için kiralama bedelinin 138 bin dolardan (yaklaşık 1 milyon 140 bin lira) fazlaya mal olabileceği tahmin ediliyor.

HER 4 DAKİKADA BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİYOR

Öte yandan, uzmanlar varyantların ve altyapı yetersizliği nedeniyle Hindistan’daki yıkımın erişebileceği boyutlardan endişe ediyor. Özellikle, salgının ülkedeki en sert vurduğu 20 milyon nüfuslu Delhi eyaletinde her dört dakikada bir kişinin yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

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