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Koronavirüs İngilterede koronavirüsten sonra kanser alarmı 18 bin kişi ölebilir
DÜNYA

İngiltere’de koronavirüsten sonra kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir

Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere’de salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinin askıya alınması sonucu ülke genelinde yaklaşık 18 bin kanser hastasının ölebileceği iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bine dayandığı İngiltere için korkunç bir iddia ortaya atıldı. Salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinin çöktüğü ülkede, kanser hastaları için alarm verildi.

İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 97'ye yükseldi
KORONAVİRÜS
İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 97'ye yükseldi

"Önceliği kanser hastalarına verin"

İngiliz kanser uzmanları, ülkede yeni teşhis edilen 6 bin 270 kanser hastasının koronavirüs tedavisine öncelik verilmesine bağlı olarak gelecek 12 ay içerisinde ölebileceğini ve ülkedeki tüm kanser hastaları dikkate alındığında bu sayının 17 bin 915’e ulaşabileceği konusunda uyardı.

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KORONAVİRÜS
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  • Araştırmacılar, bazı ölümlerin kanserli kişilerin koronavirüse yakalanması sonucu gerçekleşeceğini, bazılarının ise tanı konulmakta geç kalınması veya kemoterapi gibi geciken tedaviler sonucu yaşanacağını öngörüyor.
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