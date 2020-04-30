İngiltere’de koronavirüsten sonra kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bine dayandığı İngiltere için korkunç bir iddia ortaya atıldı. Salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinin çöktüğü ülkede, kanser hastaları için alarm verildi.

KORONAVİRÜS İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 97'ye yükseldi

"Önceliği kanser hastalarına verin"

İngiliz kanser uzmanları, ülkede yeni teşhis edilen 6 bin 270 kanser hastasının koronavirüs tedavisine öncelik verilmesine bağlı olarak gelecek 12 ay içerisinde ölebileceğini ve ülkedeki tüm kanser hastaları dikkate alındığında bu sayının 17 bin 915’e ulaşabileceği konusunda uyardı.

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