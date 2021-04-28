İstanbul'da ilk kez Hindistan varyantı görüldü ​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından video mesajla açıklama yaptı. Bakan açıklamasında önümüzdeki iki ay boyunca aşı tedarikinin güçleşeceğini fakat haziran ayından sonra kolay ulaşım sağlanabileceğini vurguladı. Bakan Koca, İstanbul'da ilk kez Hindistan varyantının görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, Hindistan varyantı görülen kişi sayısını da paylaştı. Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

OYNAT 01:46 Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da Hindistan varyantı ilk kez görüldü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 'Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenenbir durumdu. Virüsle mücadeleyi güç hale getiren de budur. Bunlardan bazıları baskın hale gelerek hızla yayılırken bazıları sınırlı yayılım göstermektedir. Virüsün kendisini değiştirerek yeni formlara girerek ömrünü uzatsa da bunun bir sonu var. Şu an ülkemizde en çok görülen İngiltere varyantıdır. Brezilya ve Güney Afrika varyantları da görülmüştür. Son olarak İstanbul'da 5 vatandaşımızda Hindistan varyantı da gözlendi. Ülkemizde bu varyant ilk kez görüldü ve vakalar takip edilmektedir."

REKLAM