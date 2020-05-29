Koronavirüs İsveçte son 24 saatte 749 yeni koronavirüs vakası
DÜNYA

İsveç’te son 24 saatte 749 yeni koronavirüs vakası

İsveç’te koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 4 bin 350’ye çıktı.

Haber Merkezi DHA
Ülkede vaka sayısı 36 bini aştı.
Ülkede vaka sayısı 36 bini aştı.

İsveç'te son bir günde 84 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 350’ye yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 749 artarak, 36 bin 476’ya yükseldi.

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