İsveç’te son 24 saatte 749 yeni koronavirüs vakası

İsveç'te son bir günde 84 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 350’ye yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 749 artarak, 36 bin 476’ya yükseldi.
İsveç'te son bir günde 84 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 350’ye yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 749 artarak, 36 bin 476’ya yükseldi.
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