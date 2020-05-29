İsveç’te son 24 saatte 749 yeni koronavirüs vakası

İsveç'te son bir günde 84 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 350’ye yükselirken; ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 749 artarak, 36 bin 476’ya yükseldi.

KORONAVİRÜS İngiliz medyası: İran’da ilk vaka Çin Büyükelçiği'nden çıktı

KORONAVİRÜS Güney Kore’de ikinci dalga endişesi: Koronavirüs vakası arttı, okullar yeniden kapatıldı