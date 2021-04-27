İtalya'da koronavirüs bilançosu: Son 24 saatte 373 kişi öldü

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 302 bin 734 testte 10 bin 404 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 14 ayda toplam vaka sayısı 3 milyon 981 bin 512'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 448 bin 149'a, yoğun bakımdakilerin sayısı da 2 bin 748'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 373 artarak, 119 bin 912'ye yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 688 artışla 3 milyon 413 bin 451'e ulaştı.

Aşılama sayısı 18 milyonu geçti

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı, bugün itibariyle 18 milyon 253 bin 774 oldu. Aşılananların 5 milyon 361 bin 116'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

REKLAM

KORONAVİRÜS İran'da koronavirüsün Güney Afrika mutasyonuna rastlandı: Daha hızlı yayılıyor