Koronavirüs Johnson ve Trump koronavirüs aşısını görüştü
DÜNYA

Johnson ve Trump koronavirüs aşısını görüştü

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için devam eden uluslararası iş birliğini ele aldıkları bildirildi.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson - Donald Trump
Boris Johnson - Donald Trump

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesinde iş birliğini görüştü.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için devam eden uluslararası iş birliğini ele aldıkları bildirildi.

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Küresel Aşı Zirvesi'ne davet

  • Johnson, Trump’ı İngiltere’nin ev sahipliğinde 4 Haziran’da yapılacak sanal Küresel Aşı Zirvesi'ne de davet etti.

Johnson ve Trump, ABD’de yapılacak G7 zirvesine mümkün olması halinde liderlerin bizzat katılmalarının önemi üzerinde durdu.

İki lider, Çin'in yürürlüğe almayı planladığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Hong Kong'un statüsüne ilişkin Çin - İngiltere Ortak Bildirisine aykırı olduğunu ve hem Hong Kong’un özerkliğinin, hem de "Bir Ülke İki Sistem" çerçevesinin altını oyacağını vurguladı.

  • Johnson ve Trump görüşmede, iki ülke arasında devam eden serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ve telekomünikasyon güvenliğinin de aralarında olduğu bir dizi konuyu da ele aldı.
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