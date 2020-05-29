Johnson ve Trump koronavirüs aşısını görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesinde iş birliğini görüştü.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin, bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirilmesi için devam eden uluslararası iş birliğini ele aldıkları bildirildi.

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Küresel Aşı Zirvesi'ne davet

Johnson, Trump’ı İngiltere’nin ev sahipliğinde 4 Haziran’da yapılacak sanal Küresel Aşı Zirvesi'ne de davet etti.

Johnson ve Trump, ABD’de yapılacak G7 zirvesine mümkün olması halinde liderlerin bizzat katılmalarının önemi üzerinde durdu.

İki lider, Çin'in yürürlüğe almayı planladığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Hong Kong'un statüsüne ilişkin Çin - İngiltere Ortak Bildirisine aykırı olduğunu ve hem Hong Kong’un özerkliğinin, hem de "Bir Ülke İki Sistem" çerçevesinin altını oyacağını vurguladı.