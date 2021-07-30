​Kanserli hastada bağışıklığı güçlendiriyor

Kanserli hastaların da aşıya karşı ön yargılı olduğu saptandı. Lösemili Hastalar Eğitim ve Araştırma Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “Hematolojik kanserli hastalarda ciddi Kovid-19 hastalığı gelişme riski ve ölüm riski daha yüksek. Bu nedenle bu hasta grubunun aşı olması son derece önemli” dedi. Altuntaş, “Hematolojik kanserli bazı hastalarda sağlıklı bireylere kıyasla tam bir antikor yanıtı oluşturmasa da aşılar güvenli ve hematolojik kanserli hastalarının çoğunda koruma sağlamaktadır” dedi.

Altuntaş, hematolojik kanserli hastaların yüzde 75’inde aşılamadan sonra antikor üretildiğini, yaklaşık yüzde 25’inde ise antikor yanıt oluşmadığını belirterek, “Aşı, antikor yanıtı oluşturmayanlar da bile belli düzeyde koruma sağlamaktadır” diye konuştu.