Kapı kapı antikor testi

Sağlık Bakanlığı’nın bu hafta başlattığı “Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Hastalığı Seroprevalans Araştırması” için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ülke genelinde rastgele belirlediği 153 bin 577 hane, filyasyon ekipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Çalışma kapsamında her haneden yine rastgele bir kişiye antikor ve PCR testi uygulanacak.

FOTOĞRAF 16 Dünya genelinde koronavirüs semptomlarını gösteren herkese koronavirüs testi henüz yapılmış değil. Bu durum, koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının tam olarak tespit edilememesi demek. Bu kişiler, kendileri hastalanmasa bile farkında olmadan başkalarına bulaştırabiliyor. Bu nedenle, yapılacak antikor testleri hem gerçek sayının tespit edilerek, toplumların bağışıklık düzeyinin görülmesi hem de salgının boyutlarının anlaşılması açısından önem taşıyor. İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle koronavirüsü geçirdiğini gösteriyor. Bağışan ya da antikor, çok hücreli hayvansal organizmaların bağışıklık sistemi tarafından kendi organizmalarına ait olmayan organik yapılara karşı geliştirilen glikoproteinin yapısındaki moleküllerdir. Sağlık personelleri 81 ilde 153 bin kadar haneye giderek, bu haneden bir kişiyi örnek seçecek. Bu haneler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele seçilecek. Kişiye bir kaç adet soru sorulup, ardından PSR testi denilen burundan kültür alıp, hasta olup olmadığına yönelik test yapılacak. Kan örneği de alınıp antikor bakılacak. Bu antikor, o kişinin hastalık geçirip geçirmediğini, bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek. Uzmanlar, 150 bin test ile Türkiye'nin geneline yönelik bağışıklık oranı konusunda diğer ülkelere göre daha doğru sonuçlar çıkacağının beklendiğini ifade ediyor. Hem Türkiye'de hem dünya genelinde virüsün ortadan kalkması için kitle bağışıklığı oranının en az yüzde 50 civarında olması gerektiği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antikor testleri ile ilgili şunları açıklamıştı: Avrupa bölgesinde büyük çaplı bir çalışmanın olmadığını söylediler. 153 bin kişiye örneklem yöntemiyle aileler tespit edildi. Kimlere test yapılacağı belli. PCR değil sadece antikora da bakılacak. Bağışık durumunu da biliyor olmuş olacağız: Tüm Türkiye için planlandı. 8 ilde başladı, yarın 5 il daha ilave olacak. Yakında tüm Türkiye'de yapılıyor olacak. İki hafta içinde zannediyorum bitmiş olur. Aktif vaka oranımızı görmüş olacağız, sürü bağışıklığı durumunun ne kadar gerçekçi olup olmadığını görmüş olacağız. Ben öyle çok yüksek bağışıklık oranımzın olduğunu düşünmüyorum. Dünyaya örnek olabilecek çalışma ve sonuç olacağını bilelim. Türkiye genelinde uygulanacak olan antikor testi nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 81 şehrinde antikor testleri yapılacağını açıkladı. Peki nedir bu antikor testi? Kimlere, ne zaman ve nerede yapılacak? Antikor testi yapılacak haneler nasıl seçilecek? Yakından bakalım... BiP'te paylaş

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Araştırma sayesinde ülke ve il düzeyinde hastalık prevalansı (görülme sıklığı), geçirilmiş hastalık düzeyi ve asemptomatik hastalık düzeyi saptanacak. Sağlık Bakanlığı sahada veri toplama tarihini 3-30 Haziran 2020 olarak belirledi. 15 Haziran itibarıyla 81 ilin tamamında örnek toplanma aşaması başlatılmış olacak. Araştırma tüm yaş gruplarını kapsıyor. 153 bin asıl hanenin yanı sıra, her hane için numune vermeyi reddetme durumu için ikişer tane ikame hane de belirlendi. En az bir doktor ve bir hemşireden oluşan ekip, mesai saatleri dışında da kapıları çalacak. 18 yaş altı çocuklar için velilerden izin alınacak.

İSTANBUL’DA 8 BİN HANE BELİRLENDİ

İstanbul’da saha çalışmalarını sürdüren bine yakın filyasyon ekibi, TÜİK’in İstanbul için belirlediği 8 bin 18 haneyi tek tek ziyaret ederek, örnekler toplamaya başladı. Örneklerin toplanması için hedef süre ise 5 ila 12 gün. 12 gün içinde örnek toplama işlemi bitirilecek ve numuneler peyderpey Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı ve Kovid Tanı Merkezi’ne gönderilerek çalışılacak. 8 binden fazla numunenin sonuçlarının 20 Haziran’a kadar alınması hedefleniyor. Yaklaşık yarım milyonluk nüfusu ile şehrin en kalabalık ilçelerinden biri olan Sancaktepe’de, antikor tarama testleri için 81 hane belirlendi. Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mete Güngör, “İstanbul genelindeki bine yakın ekip, bu çalışmalara iştirak edecek. Her ekipte bir hekim ve en az bir sağlık personeli belirlendi” dedi.

‘Hastalığı geçirdim mi’ şüphesi bitiyor

Sancaktepe’de belirlenen hanelerden biri de Tan ailesinin evi. Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerinin kapısını çaldığı ve test uyguladığı taksi şoförü Hamza Tan (42), antikor tarama çalışmasına dahil edilmekten mutlu olduklarını anlatarak “Çok ağır bir grip geçirmiştim ancak salgının hemen öncesiydi. Acaba Kovid geçirdik mi diye eşimin de benim de şüphelerimiz vardı. Sağlık Bakanlığı’nın salgını açıklamasından sonra ben hemen ev değiştirdim ve yaklaşık 3 ay boyunca annem, babam, çocuklarım ve eşimden ayrı bir evde kaldım. Hiç görüşmedik, yaklaşmadık birbirimize, çünkü ben dışarıda çalışıyordum onları riske atmak istemedim. Sonuçta vatandaş olarak böyle bir uygulamadan da mutlu olduk. Sağlık Bakanlığı’nın ilgisi, sağlık çalışanlarımızın ilgisi, bizler için bir güvence oluyor. Hastalığı geçirmişsek bilgimiz olacak, geçirmemişsek de daha tedbirli davranmaya devam edeceğiz anlamına geliyor” diye konuştu.

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