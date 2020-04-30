Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Kapıdaki dostlar Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı
TÜRKİYE

Kapıdaki dostlar: Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı

Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanları ile STK temsilcilerinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, 4 milyona yakın vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ekiplerden market alışverişlerinin yapılmasını ya da emekli maaşlarının çekilmesini istedi. Vefa timleri ayrıca evlere maske, kolonya, sabun ve dezenfektan taşıdı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Vefa Sosyal Destek Grupları, 4 milyona yakın vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.
Vefa Sosyal Destek Grupları, 4 milyona yakın vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ayı aşkın süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor. Vefa timleri, 112, 155 ve 156 hatlarından gelen 3 milyon 934 bin 670 ihtiyaç talebini karşıladı. İçişleri Bakanlığı’nca yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları salgınla mücadele çerçevesinde yasaklanmıştı.

Şanlıurfa’da evden çıkmayanların ekmek ihtiyacı, ekiplerce karşılandı.

22 Mart’tan bu yana devam eden kısıtlama kapsamında, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşların gereksinimleri için vali ve kaymakamlıkların koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Bu kapsamdaki vatandaşların ihtiyaçları da 81 il ve ilçelerinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından büyük bir hassasiyetle takip ediliyor.

EKİPLERE, 112, 155 VE 156 TELEFON NUMARALARINDAN ULAŞIYORLAR

Tunceli’de, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yörede doğal ortamda yetişen Çiriş (Gulik) otuyla yapılan yemekleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bireyler ile kronik hastalığı olanların evlerine servis ediyor.
  • Vefa Grubu’na başvurular çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştiriliyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, vefa timlerine 112, 155, 156 ve diğer telefon numaralarından ulaşarak, ihtiyaçlarını bildirebiliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama geçtiği 22 Mart’tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Grubu’na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar daha çok market alışverişi, emekli maaşı ve sağlık ihtiyaçları için aradı. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, 112 üzerinden 1 milyon 719 bin 567, 155 üzerinden 632 bin 225, 156 üzerinden 22 bin 166 ve diğer numaralardan bir milyon 664 bin 975 olmak üzere toplam 4 milyon 293 bin 933 arama gerçekleştirdi. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan vefa timleri, söz konusu aramalardan gelen 3 milyon 934 bin 670 ihtiyaç talebini karşıladı. Geriye kalan aramaların da bilgi talepli olduğu belirtilirken, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca vefa timleri gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri de bu süreçte vatandaşların evlerine götürdü.

Yaşlılarımızı unutmuyoruz : Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında
KORONAVİRÜS
Yaşlılarımızı unutmuyoruz : Vefa Sosyal Destek Grubu iş başında
Abone Ol Google News
Darbe imasına tepki

'Darbe' imasına tepki

​Altun: Aba altından sopa gösteren hadsizlerin tehditlerine boyun eğmeyeceğiz.
Kanımı sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
8 bin işçiaralıksız çalışıyor

8 bin işçi
aralıksız çalışıyor

​İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor.
Kardeşlik hastaneleri

Kardeşlik hastaneleri

Türkiye, yurt dışında inşa ettiği hastanelerle mücadeleye katkı sağlıyor.
Ramazan dizileriyle<br>İsrail propagandası

Ramazan dizileriyle
İsrail propagandası

Araplar yıllarını Filistin davasıyla kaybetti, sonuç bir hüsran oldu.
Kapıdaki dostlar

Kapıdaki dostlar

​Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı.

Havadaki<br>kahramanlarımız

Havadaki
kahramanlarımız

​Vuhan'a giden ilk ekip biziz. Türkiye adına en zor görevlerden biriydi.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Vietnam<br>Savaşı'nı geçti

Vietnam
Savaşı'nı geçti

​Kovid-19 salgınının ABD'de bilançosu artıyor.
Hızla yayılıyor!

Hızla yayılıyor!

​Bir günde 140 bin kişiye bulaştı.
Esed'in <br>skandal haritası

Esed'in
skandal haritası

Haritada ​İskenderun'u Suriye sınırlarına kattılar.
NATO helikopteri kayboldu

NATO helikopteri kayboldu

​Türk fırkateyni bölgeye intikal etti.
Bakan tarih verdi!

Bakan tarih verdi!

Bakan Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı
Erzurum'da <br>büyük skandal!

Erzurum'da
büyük skandal!

Cenazede 43 kişiye virüs bulaştırdılar
Sokak sokak harita

Sokak sokak harita

​Uygulama ile Türkiye geneli görülüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.