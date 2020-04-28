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Koronavirüs Karsta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
TÜRKİYE

Kars’ta bir köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar durduruldu.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv

Kars’ta korona virüs nedeniyle bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars merkeze bağlı Arslanizi köyü, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınırken, karantinaya alınan köy girişinde jandarma ekipleri tedbir aldı. Arslanizi köyüne giriş-çıkışlar ise kapatıldı.

Köye giriş çıkışlar durduruldu

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Kars Merkeze bağlı Arslanizi köyü karantinaya alınmış olup, köye giriş çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Kars’ta bir köy daha karantinaya alındı
KORONAVİRÜS
Kars’ta bir köy daha karantinaya alındı
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