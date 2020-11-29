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Koronavirüs Kayseri Valisi isyan etti AVM önündeki indirim kuyrukları koronaya davetiye çıkarıyor
TÜRKİYE

Kayseri Valisi isyan etti: AVM önündeki indirim kuyrukları koronaya davetiye çıkarıyor

Kayseri'de saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamanın ardından alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Twitter'da hesabından yoğunluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Yorum sizlerin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Vali Günaydın, kentteki kalabalığa tepki gösterdi.
Vali Günaydın, kentteki kalabalığa tepki gösterdi.

Kayseri'de, dün saat 20.00'de başlayıp, bugün 10.00'da sona eren kısıtlamanın ardından halk sokağa çıktı. Kentin cadde ve sokaklarında oluşan yoğunluk, alışveriş merkezleri önünde de görüldü. Hunat Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezi önünde uzun kuyruk oluştu.

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  • Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyanlar, alışveriş merkezine girmek için bir süre kuyrukta bekledi. Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ateşleri ölçülen müşteriler, tek tek içeri alındı.

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"Gerekmedikçe evden çıkmayalım"


Öte yandan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, dün Twitter'daki hesabından Sivas Caddesi'ndeki insan yoğunluğunu gösteren fotoğrafı paylaşarak, "Gerekmedikçe evden çıkmayalım. Çağrılarımıza ve aldığımız tedbirlere rağmen Kayseri'de yapmış olduğumuz denetimlerden bir kare. Yorum sizlerin" demişti.

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