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Koronavirüs Kilise giriş ve çıkışlara 3 gün kısıtlama getirildi
KİLİS TÜRKİYE

Kilis'e giriş ve çıkışlara 3 gün kısıtlama getirildi

Kilis'e giriş ve çıkışlara 3 gün kısıtlama getirildi

Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kente giriş çıkışların bugün dahil 3 gün süreyle kısıtlanmasına karar verildi. Bu arada, giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kurallar Kilis için de geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Haber Merkezi AA
Giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kuralların Kilis için de geçerli olacak.
Giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kuralların Kilis için de geçerli olacak.

Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi. Bu kararlar doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek için şehre, bugünden itibaren 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar giriş ve çıkışların istisnai haller dışında kısıtlanmasına karar verildiği bildirildi.

İHA
Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kente giriş çıkışların bugün dahil 3 gün süreyle kısıtlanmasına karar verildi.

Açıklamada, akraba ziyareti veya hafta sonu izinlerini değerlendirme gibi gerekçelerle Gaziantep ve Hatay'dan kente yoğun bir geliş olması nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.

İHA
Bu arada, giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kurallar Kilis için de geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Bu arada, giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kuralların Kilis için de geçerli olacak şekilde uygulanacağı öğrenildi.

Kilis'e giriş ve çıkılara 3 gün kısıtlama getirildi
FOTOĞRAF 12
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Kilis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığı belirtildi. Bu kararlar doğrultusunda virüsün yayılmasını önlemek için şehre, bugünden itibaren 10 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar giriş ve çıkışların istisnai haller dışında kısıtlanmasına karar verildiği bildirildi.
Title
Açıklamada, akraba ziyareti veya hafta sonu izinlerini değerlendirme gibi gerekçelerle Gaziantep ve Hatay'dan kente yoğun bir geliş olması nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarıldı.
Title
Bu arada, giriş ve çıkış kısıtlaması bulunan büyükşehirlerdeki kuralların Kilis için de geçerli olacak şekilde uygulanacağı öğrenildi.
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Kilis'e giriş ve çıkılara 3 gün kısıtlama getirildi
Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kente giriş çıkışların bugün dahil 3 gün süreyle kısıtlanmasına karar verildi.


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