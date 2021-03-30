Kırmızı arttı yeni önlemler geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kırmızı kategorideki çok yüksek riskli illerde Pazar gününe ek olarak Cumartesileri de tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından millete seslenen Erdoğan, Ramazan boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacaklarını bildirdi. Toplantıda, salgına ilişkin tüm gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, “Vaka ve hasta, bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.” dedi.

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NÜFUSUN YÜZDE 80’İ KIRMIZI İLLERDE

İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak renklere ayırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80’ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.” diye konuştu.

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YÜZDE 50 KAPASİTEYLE HİZMET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Elimizdeki veriler ve yaptığımız değerlendirmeler, bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık; Türkiye’nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Buna karşılık lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye’de yüzde 50 kapasite ve belirlenen diğer kurallara uygun şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecektir.”

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LOKANTA VE KAFE ÇALIŞANLARINA 1500 LİRA NAKDİ ÖDEME

“Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.” ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandırılacaktır. Yine ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilemeyecektir. Bu uygulamadan etkilenecek lokanta ve kafe gibi işletmecilere mevcut desteklere ilave olarak bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek, ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız. Vatandaşlarımızdan bayramla birlikte her alanda özgürlüğümüzü gönlümüzce yaşayacağımız bir Türkiye fotoğrafına kavuşmak için bu süreci dikkatle ve hassasiyetle değerlendirmeye davet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

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Risk haritası güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından risk haritasındaki son durumu paylaştı. Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir’in aralarında bulunduğu 58 şehir, çok yüksek risk grubunu içeren kırmızı kategoride yer aldı. Daha önce mavi renk ile düşük risk kategorisinde yer alan Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır’ın haritadaki rengi değişti. Yeni haritaya göre, yalnızca Şırnak’ın rengi düşük riski temsil eden mavide kaldı.

Geride kalırsak maliyeti ağır olacak

Türkiye’yi bir an önce salgının yol açtığı cendereden kurtarabilmenin yolunun kurallara hassasiyetle riayet ederek, salgını tehdit olmaktan çıkarmaktan geçtiğine vurgu yapan Erdoğan, “Her konuda olduğu gibi ama özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını yakın insani ve ticari ilişkiler içinde bulunduğumuz ülkelerden daha hızlı bir şekilde düşüremezsek küresel normalleşme sürecinin gerisinde kalırız. Bunun ülkemize maliyeti ticaretten turizme kadar her alanda çok daha ağır olacaktır. Vatandaşlarımızı bir defa daha ‘tamam’ diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

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Zafere ulaşana kadar devam

Cumhur İttifak’ı olarak Türkiye’yi ve kendilerini daha iyi hazırlamak için her zamankinden çok daha fazla çalışacaklarına inandıklarına işaret eden Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak bu dayanışmamızı da her geçen gün güçlendirerek devam ettiriyoruz. İnşallah 2023’e varmadan bu başarıya ulaşacağımıza da inanıyoruz ve yeni anayasamızla bunu taçlandıracağız. Milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizle, yürütmenin sorumluluğunu üstlenen Cumhurbaşkanlığımızla, bağımsız ve tarafsız yargımızla, üretim gücümüzün lokomotifi iş dünyamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla velhasıl milletimizin her kesimiyle birlikte bu kutlu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız, duraksamayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

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Reformlara sahip çıkacağız

Ekonomide cari açığın azaltılmasına, üretimin ve istihdamın güçlendirilmesine yönelik çok sayıda reform mahiyetinde düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Erdoğan, bu reformlara sahip çıkacaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Suyu korumak vatanımızı korumaktır

“Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın, takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak biz, bu reformlara elbette sahip çıkacağız. Toplumun tüm kesimlerinden de kendileriyle ilgili hususların yakın takipçisi olmalarını, herhangi bir gecikme ve eksiklik durumunda konuyu önce ilgili kurumla, ardından bizimle paylaşmalarını istiyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur” dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi’nde konuştu.

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SU STRESİ ÇEKEN ÜLKEYİZ

“Toplumumuzdaki yaygın kanaatin aksine su zengini bir ülke de değiliz. Bilakis kişi başına kullanılabilir su miktarı dikkate alındığında su stresi çeken bir ülkeyiz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin elindeki sınırlı su kaynaklarını Irak ve Suriye gibi iki komşusuyla da paylaşmak mecburiyetinde olduğunu hatırlattı. Erdoğan, “Komşularımızın su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gereken hassasiyeti bugüne kadar hep sergiledik. Su meselesini ikili ilişkilerimizde tehdit veya pazarlık aracına hiçbir zaman dönüştürmedik. Bundan sonra da aynı hakkaniyetli tavrımızı muhafaza edeceğiz” dedi.

“Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur” vurgusu yapan Erdoğan, bunun için üzerlerine düşen görevler olduğunu söyledi.