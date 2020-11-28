​Korona kuyruğu

Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye’de “Efsane Cuma” olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları hızla artarken “Efsane Cuma” olarak anılan indirim çılgınlığı AVM’lerde uzun kuyruklara neden oldu. Vatandaşlar koronavirüse aldırış etmeden saatlerce mağaza önlerinde sırada bekledi. Dünya genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye’de “Efsane Cuma” olarak anılan günde yapılan indirimler uzun kuyruklara yol açtı.

Artan koronavirüs vakalarına rağmen sabahın erken saatlerinde AVM önlerine akın eden vatandaşlar, dakikalarca AVM’lerin açılmasını bekledi. AVM’lerin açılmasıyla beraber vatandaşlar bu sefer mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. AVM içlerinde uzun kuyruklar kameralara yansırken indirimin vatandaşlara korona virüsü unutturduğu görüldü.

Bayrampaşa’da bir AVM önünde oluşan kuyrukta zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kameralara yansırken, Zeytinburnu’ndaki bir AVM’de ise vatandaşların mesafeli şekilde sırada durmaya çalıştıkları görüldü. AVM’lerin açılmasıyla beraber bekleyen müşteriler içeri girdi.