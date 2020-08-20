Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Aşıda son plazma toplandı Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs aşı çalışmalarında son durum ne? Koronavirüs aşısı bulundu mu?

Aşıda son plazma toplandı: Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Kovid-19’a Karşı Terapötik Amaçlı Hiperimmun Serum (Antiserum) Üretimi Projesi’nde çalışmalar yaklaşık beş aydır sürüyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin eşi Dr. Ahu Pakdemirli’nin de içerisinde olduğu tıp ve veteriner hekimlerden oluşan ekibin yürüttüğü projede, Kovid-19 hastalığı etkeni SARS-CoV-2 virüsüne karşı acil olarak antiserum geliştirilmesi amaçlanıyor.

Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama: Koronavirüs aşısı hazır
KORONAVİRÜS
Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama: Koronavirüs aşısı hazır

ÖRNEKLER DOĞRULANDI

  • Proje kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden temin edilen izolat ve 29 Mayıs Devlet Hastanesinden temin edilen sürüntüler üzerinde Etlik VKMAEM bulunan Biyogüvenlik Seviyesi 3 (BSL-3) Laboratuvarında üç adet örnekten SARS CoV-2 virüs izolasyonu gerçekleştirildi ve izole edilen örnekler Real Time RT-PCR ile doğrulandı. Üç farklı yöntemle yapılan inkaktivasyon ile virüs etkisiz hale getirildi ve hayvanlara uygulanma aşamasına gelindi. Atlarda ve tavşanlarda yapılan immunizasyon işlemleri sonrasında plazmalar toplanarak virüs nötralizasyon testleri ile koruyuculuk düzeyleri kontrol edildi. Atlardan dün son plazma toplanarak antiserum eldesi için saflaştırma işlemlerine başlanacak. Bunların kontrollerinden sonra Eylül 2020 sonunda projenin sonuçlanması planlanıyor.

Koronavirüs aşı çalışmalarında önemli aşamaya gelindi: İnsan deneyleri ekimde başlıyor 2021'de kullanılabilir
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşı çalışmalarında önemli aşamaya gelindi: İnsan deneyleri ekimde başlıyor 2021'de kullanılabilir
Abone Ol Google News
Cuma günü bir müjde vereceğiz

Cuma günü bir müjde vereceğiz

​Türkiye'de açılacak yeni dönem ne ile başlayacak?
Doğal gaz müjdesi mi?

Doğal gaz müjdesi mi?

​Tüm Türkiye cuma günü açıklanacak müjdeye kilitlendi.
Libyadabizi izliyorlar

Libya'da
bizi izliyorlar

​Fransızlar özel uydularla izlediği Mehmetçik'i hedef gösteriyor.
Tecavüzcü vekil<br>için karar vakti

Tecavüzcü vekil
için karar vakti

​Eski HDP vekili tecavüzcü Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
Başkanlarla<br>koronavirüs buluşması

Başkanlarla
koronavirüs buluşması

​AK Partili belediyeler bugün Erdoğan başkanlığında toplanıyor.
Aşıda son<br>plazma toplandı

Aşıda son
plazma toplandı

Projenin eylül ayında sonuçlanması planlanıyor.

Endişeliyiz

Endişeliyiz

ABD'li senatörlerden Trump'a mektup.
Devler Ligi'nde <br>beklenen final

Devler Ligi'nde
beklenen final

Alman temsilcisi Bayern Münih, fark atarak finale yürüdü.
İşgalci İsrail şaşırtmıyor

İşgalci İsrail şaşırtmıyor

​BAE-İsrail normalleşmesini protesto eden Filistinlilere plastik mermi ile saldırdılar.
Yunanistan karıştı

Yunanistan karıştı

Başbakan Miçotakis'in danışmanı istifa etti.
TİHA'dan <br>bir başarı daha

TİHA'dan
bir başarı daha

​Bayraktar Akıncı 20 bin feet testini tamamladı.
Tabuta Sığmayanlar

Tabuta Sığmayanlar

Şehit ​Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun aziz hatırasını yâd ediyoruz.
Artış devam ediyor

Artış devam ediyor

Bakan Koca son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Okullar ve 65 yaş açıklaması

Okullar ve 65 yaş açıklaması

Bakan Koca, merak edilen soruları cevapladı.
Kuzey Irak'a <br>nokta atışı

Kuzey Irak'a
nokta atışı

​Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü.
İlk adımı Google attı

İlk adımı Google attı

​Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.