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Avrupa’da ikinci dalga paniği: Koronavirüs aşısı çalışmaları yapan firma koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı

Avrupa’da Kovid-19 salgınında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Özellikle Almanya, Fransa, Belçika ve İspanya’da vaka artışları korkutuyor. Bu yüzden, sınır kontrolleri ve 14 günlük karantina uygulamaları yeniden gündeme geliyor. Fransa salgın geri döndü derken, İtalya OHAL’i uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilkbaharda sert vurduğu ve binlerce ölüme sebep olduğu Avrupa kıtasında ikinci dalga paniği yaşanıyor. Kıta genelinde vaka artışlarında hissedilir artış yaşanmakta. Özellikle Almanya, Fransa, Belçika ve İspanya’da vaka artışları korkutuyor. Bu yüzden, sınır kontrolleri ve 14 günlük karantina uygulamaları yeniden gündeme geliyor. İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında ülke genelinde son 24 saatte 905 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Almanya da vaka artışı görülen ülkeler arasında. Son dönemde günlük vaka sayısı iki kat arttı. Hastalık kontrolü ve önlenmesinden sorumlu olan devlet kurumu Robert Koch enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini söyledi. Vaka artışını ihmalkarlığa bağladı.

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HALKA MASKE ÇAĞRISI

Wieler, “Bu ikinci dalga mı bilmiyoruz. ama olabilir vakalarda artış var. Yine de iyimserim. Kurallara uyarsak ikinci dalgayı önleyebiliriz. Bu bize bağlı” dedi. Almanya’da ilk kez halka açık alanda da maske takmaları çağrısı yapılması da dikkat çekiyor. Lothar Wieler, 1,5 metrelik sosyal mesafenin korunamaması halinde maske kullanılması gerektiğini belirtti. Almanya, vatandaşlarını vaka artışının görüldüğü İspanya’nın üç bölgesine gitmemeleri konusunda da uyardı.

SALGIN GERİ GELİYOR

  • Fransa’dan da benzer uyarılar geldi. Fransa Sağlık Bakanı Veran, koronavirüs için “Bittiğini düşünüyorduk ama geri geliyor” dedi. Tedbirlere uyum çağrısı yapan bakan, ikinci dalganın ise şimdilik söz konusu olmadığını dile getirdi. Veran, ikinci dalgadan yalnız Covid-19 tedbirlerine uyularak kaçınılabileceği değerlendirmesinde bulundu. “Covid-19’un bittiğini düşünüyorduk ama geri geliyor. Bir aşıya ihtiyacımız var” diyen Veran, bir haftada yapılan test sayısını 500 bine çıkardıklarını söyledi.

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OHAL’İ UZATTI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise “Virüs dolaşmaya devam ediyor, olağanüstü hali (OHAL)uzatma kaçınılmaz bir seçim.” ifadesini kullandı.

Aşıya 50 dolar fiyat çekti

Fotoğraf: Arşiv
  • ABD’de Kovid-19 aşısının son aşamasına geçen ilaç şirketi Moderna, iki dozluk koronavirüs aşısının fiyatını 50-60 dolar aralığında belirlemeyi planlıyor. Financial Times (FT), insan üzerinde denemelerin üçüncü ve son aşamasına geçen Moderna’nın başarılı olursa aşıyı 50-60 dolar aralığında fiyatlandırmayı planladığını duyurdu. Bu daha önce ABD hükümetiyle 39 dolarlık aşı geliştirmek için anlaşma yapmış olan ABD’li ilaç devi Pfizer ile Alman ilaç devi BioNTech’in belirlediği fiyattan en az 11 dolar daha pahalı olacağı anlamına geliyor.

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