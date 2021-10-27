Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.30’da YouTube üzerinden açıklama yapacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığ'nın dün açıkladığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, son 24 saatte 356 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 467 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,85, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,02 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 115 milyon 674 bin 594'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 194 bin 83 doz aşı uygulandı.

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En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

KORONAVİRÜS Vakalar tırmanışta

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