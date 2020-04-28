Koronavirüs günlüğünü okuyan herkesi ağlatan profesör göreve geri döndü: Yeniden bismillah

Medipol Mega Bağcılar Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu Kovid-19 ile mücadele saflarına geri döndüğünü twitter hesabından paylaştığı bu fotoğraf ile duyurdu.

Bağcılar Medipol Mega Üniversitesi Hastanesinde görev yapan ve koronavirüse karşı verilen mücadelede canla başla savaşırken enfekte olup, virüse yakalandıktan sonraki süreci bir günlük haline getirerek sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu hastalığı atlattığını ve görevinin başına döndüğünü ''Yeniden Bismillah'' isimli paylaşımıyla duyurdu.

Yeniden bismillah pic.twitter.com/hdUFEzESIf — Prof.Dr. Muhammed E Akkoyunlu (@akkoyunlu_e) April 27, 2020





Gösterdiği büyük sabır ve verdiği derin mücadele ile koronavirüsü atlayıp meslek hayatına geri dönen Prof.Dr. Muhammed Akkoyunlu'nun günlüğünden öne çıkan başlıklar:

Artık yol bitti, toprak kokusu geliyor

Prof. Dr. Muhammed Akkoyunlu virüse yakalanmadan kısa süre öncesinde maskenin doğru kullanımı konusunda açıklamalarda bulunmuştu.

Geçirdiği zorlu tedaviyi bir veda günü tanımlayan Akkoyunlu, tam bir yenilmişlik duygusu hissettiğini belirtmişti. Günlüğünde ''Artık yol bitti. Toprak kokusu geliyor'' ifadelerine yer veren Akkoyunlu koronavirüsü yenmeyi başardı ve ekip arkadaşlarıyla birlikte yeni canlar kurmaktan için tekrar savaş vermeye başladı.

Suyun tadı acı buruk bir tad

Su içmek ne kadar zor. Suyun tadı bile bozuk, acı buruk bir tad. Gözümü yumacağım, içeceğim. Birde böbrekler ile uğraşmamam lazım. İnanılmaz bir halsizliğim var. Ateşim kaç? Kafamda dönüyor. Düşmeye de niyeti yok ateşin. Başımdan alev çıktığını hissediyorum. Ölçüyorum 39,7.

Babam gözlerini gizlemeye çalışıyor

Görüntülü arama annemden. Hiç yapmazdı. Tüm enerjimi topluyorum açıyorum telefonu. Duymuş. İyi gördüm diyor bulutlu gözlerle. İyiyim anne diyorum. Seni yormayayım diyor. Babam arkada gözlerini gizlemeye çalışıyor. “Maşallah maşallah iyi gördüm” diyor.

Kendi ölümünü görmek

Kendi ölümünü görmek… Henüz ihtimal de olsa farklıymış. ''Kelimelerin ruhunu, anlamını değiştiren. Mesela 'gelecek' kelimesinin anlamı değişiyor. İçinde siz yoksunuz o kelimenin. Boşluğa düşüyor birden. En önemsiz kelime oluyor 'gelecek'.

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Siz gideceksiniz. Ve geriye kalan her şey biraz buruk ve hüzünlü ama devam edecek. Değer yargılarını değiştiren bir duygu.

Ciğerlerimden kan geliyor

Öksürük kesiyor düşündüklerimi. İçimde bir gıcıklanma ve kıpırdanma ile. Akıntı geliyor. Peçeteye tükürüyorum. Kan. Ciğerlerimden kan geliyor. Cidden işler kötü gidiyor.

NOT

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu'nun koronavirüs hastalığı süresinde tuttuğu günlüğün tamamına altta yer alan haberimizden erişebilirsiniz.