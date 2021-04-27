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Koronavirüs Koronavirüs vaka sayısı 51 ilde arttı 29 ilde azaldı bir ilde ise aynı kaldı
TÜRKİYE

Koronavirüs vaka sayısı 51 ilde arttı 29 ilde azaldı bir ilde ise aynı kaldı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 17-23 Nisan'ı kapsayan bir haftalık verilere göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 51 ilde arttı, 29 ilde azaldı, Hatay'da ise aynı kaldı. Verilere göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı, üç büyükşehirden İstanbul ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı. Ülke genelinde vaka sayısının en fazla arttığı iller sırasıyla Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı en fazla düşen iller Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak sıralandı. Bu iller arasında Samsun, 3 hafta boyunca azalışın sürdüğü tek il oldu.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs vaka sayısı 51 ilde arttı 29 ilde azaldı bir ilde ise aynı kaldı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 17-23 Nisan'da 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, 10-16 Nisan'da 18 ilde Kovid-19 vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üstünde artarken 17-23 Nisan'da sadece Zonguldak'taki artış 100 bin nüfusta 100'ü geçti.

Zonguldak'ın ardından 100 bin kişideki vaka sayısı en fazla artan iller Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun olarak sıralandı. Vaka sayısı bir haftada Zonguldak'ta 122,46, Gümüşhane'de 91,04, Kırşehir'de 83,53, Ağrı'da 82,73, Giresun'da 82,01 arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısının en az arttığı iller ise 1,17 ile Mardin, 1,84 ile Bursa, 4,62 ile Sinop, 5,18 ile Adana ve 6,79 ile Aydın oldu.

İHA

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Vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı

  • Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı bir haftada İstanbul'da 920,57'den 854,75'e, İzmir'de 351,97'den 335,09'a düştü. Ankara'da ise 534,14 olan 100 bin kişideki vaka sayısı 33,74 artarak 567,88'e çıktı.

10-16 Nisan'da en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 2'nci olan İstanbul, vaka sayısı 65,82 azalmasına rağmen 17-23 Nisan'da ilk sıraya çıktı. Daha önce listenin ilk sırasında yer alan Çanakkale, vaka sayısındaki düşüşün İstanbul'u geçmesiyle ikinciliğe geriledi.

Vaka sayısı azalan iller

Haftalık verilere göre 100 bin kişideki vaka sayısı 29 ilde azaldı. En fazla düşüşün görüldüğü iller Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak sıralandı.

10-16 Nisan haftasında en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü il olan Yalova'da 100 binde görülen vaka sayısı 199,60 azalarak 838,25'ten 638,65'e indi. Bu azalışla Yalova, en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 7'nciliğe geriledi.

Kastamonu'daki vaka sayısı ise 160,21 azalarak 683,09'dan 522,88'e düştü. Böylece 10-16 Nisan'da en fazla vakanın görüldüğü 6'ncı il olan Kastamonu, 17-23 Nisan'da 20'nci oldu.

Çanakkale'deki vaka sayısı 124,09 azalarak 962,98'den 838,89'a geriledi. Vaka sayısı, Samsun'da 601,14'ten 481,90'a, Yozgat'ta 499,89'dan 388,93'e düştü.

Vaka sayısı düşen iller arasında Samsun, 3 hafta boyunca azalışın sürdüğü tek il oldu.

Vaka sayısı en fazla azalan 5 ilin ardından gelen şehirler şu şekilde sıralandı:

  • "Kırklareli, Kilis, Balıkesir, Eskişehir, Iğdır, İstanbul, Trabzon, Osmaniye, Edirne, Tokat, Adıyaman, Konya, Amasya, Ordu, Bingöl, Malatya, İzmir, Isparta, Elazığ, Çorum, Rize, Gaziantep, Çankırı, Mersin."

İllerin vaka artış aralıkları

Ülke genelinde her 100 bin kişideki vaka sayısı 50-100 aralığında artan iller "Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı, Giresun, Karaman, Erzurum, Bolu, Kars, Hakkari, Afyon, Karabük, Nevşehir, Tunceli, Kütahya" olarak sıralandı.

Vaka artışının 1-50 aralığında olan iller de sırasıyla, "Düzce, Siirt, Erzincan, Ardahan, Niğde, Bitlis, Ankara, Bayburt, Uşak, Aksaray, Bilecik, Sivas, Muş, Diyarbakır, Batman, Tekirdağ, Antalya, Manisa, Artvin, Kahramanmaraş, Burdur, Van, Kırıkkale, Kayseri, Kocaeli, Şanlıurfa, Sakarya, Denizli, Muğla, Bartın, Şırnak, Aydın, Adana, Sinop, Bursa, Mardin." olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Hatay'ın her 100 bin kişide 239,74 olan vaka sayısı değişmedi.

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