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Koronavirüs Koronavirüs vaka sayısı dünya çapında 17 milyonu aştı
DÜNYA

Koronavirüs vaka sayısı dünya çapında 17 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 17 milyonu geçti. Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 520 bin 26 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (2 milyon 498 bin 668), Hindistan (1 milyon 582 bin 581), Rusya (828 bin 990), Güney Afrika (459 bin 761), Meksika (402 bin 697), Peru (395 bin 5), Şili (351 bin 575), İspanya (327 bin 690), İngiltere (301 bin 455), İran (298 bin 909), Pakistan (276 bin 288), Suudi Arabistan (272 bin 590), Kolombiya (267 bin 385), İtalya (246 bin 776) ve Bangladeş (232 bin 194). Türkiye'de vaka sayısı 228 bin 924'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 17 milyon 25 bin 612'ye ulaştı.

  • Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 4 milyon 520 bin 26 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla, Brezilya (2 milyon 498 bin 668), Hindistan (1 milyon 582 bin 581), Rusya (828 bin 990), Güney Afrika (459 bin 761), Meksika (402 bin 697), Peru (395 bin 5), Şili (351 bin 575), İspanya (327 bin 690), İngiltere (301 bin 455), İran (298 bin 909), Pakistan (276 bin 288), Suudi Arabistan (272 bin 590), Kolombiya (267 bin 385), İtalya (246 bin 776) ve Bangladeş (232 bin 194). Türkiye'de vaka sayısı 228 bin 924'e ulaştı.

Vaka sayısı 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Almanya (208 bin 537), Fransa (183 bin 804), Arjantin (173 bin 355), Irak (118 bin 300), Kanada (115 bin 246), Katar (110 bin 153) ve Endonezya (104 bin 432)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 665 bin 947 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 10 milyon 537 bin 233 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 5 milyon 882 bin 433 aktif vaka bulunuyor.

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