Koronavirüs Koronavirüs vakalarında artış başladı Yoğun bakıma yatış binde bir
TÜRKİYE

Koronavirüs vakalarında artış başladı: Yoğun bakıma yatış binde bir

Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizerek “Bu virüsün bulaşıcılığı çok fazla ama şu anda hiçbir tedbir de kalmadı. Maske ve mesafe yok. Dolayısıyla çok daha çabuk bulaşıyor. Üç yıldır tüm aşılarını olmuş, hiç yakalanmamış veya kovid geçirmiş kişiler bile hastalığa yakalanmaya başladı." dedi

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Koronavirüs vakalarında artış başladı: Yoğun bakıma yatış binde bir
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Tatilcilerin dönmesiyle koronavirüs vakalarında artış başladı. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Hasta sayısında ciddi bir artış görüyoruz. Ama bu sefer farklı bir durum var. Birincisi, neredeyse grip tarzı bir hastalığa dönüştüğü için birçok kişi Kovid testi yapmıyor. Eskiden gribi evde geçirdiği gibi, bu hastalığı da evde geçiriyor ve bu test sayılarına yansımıyor. İkincisi de, burada bulaşıcılık oranı çok yüksek. Üç yıldır tüm aşılarını olmuş, hiç yakalanmamış veya kovid geçirmiş kişiler bile yakalanmaya başladı. Fakat ağır hasta oranı düşük. Yaygın olmasına rağmen ağır bir tabloyla karşılaşmadık. Yoğun bakımları tedbir amaçlı olarak açıyoruz. Bunun dışında yoğun bakıma ihtiyacı olan vakalar var ama önceden yüzde bir iken şimdi binde bir. Kontrolsüz bir tablo söz konusu değil. Ayrıca, bu konuda çok tecrübe kazandık.” dedi.

Vatandaşların tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizen Cander, “Bu virüsün bulaşıcılığı çok fazla ama şu anda hiçbir tedbir de kalmadı. Maske ve mesafe yok. Dolayısıyla çok daha çabuk bulaşıyor. Özellikle risk grubu veya yaşlı insanlar maskelerini toplum içinde taksınlar, mesafeleri korusunlar. Kovid’den hala vefatlar var. Kovid olduğunu düşündüğünüz halde toplu taşımaya binerseniz başka kişileri de riske atmış olursunuz” şeklinde konuştu.

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