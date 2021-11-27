Koronavirüsün yeni mutasyonu tedirgin ediyor: Üç ülke Afrika ülkeleriyle uçuşlarını durdurdu

ABD yönetimi, "Omicron" adı verilen yeni korona virüs mutasyonu nedeniyle 8 Afrika ülkesinden uçuşların 29 Kasım’dan itibaren durdurulmasına karar verdi.

Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni korona virüs mutasyonu Omicron’a karşı birçok ülkede tedbirlerini arttırıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Omicron mutasyonuna karşı yaptığı açıklamada, "Baş tıbbi danışmanım Dr. Tony Fauci ve Covid-19 müdahale ekibimizin üyeleri tarafından Güney Afrika’da yayılan Omicron mutasyonu hakkında bilgilendirildim. Daha fazla bilgiye sahip olana kadar ihtiyati tedbir olarak Güney Afrika ve diğer 7 ülkeden havayolu ulaşımını kısıtlıyorum" ifadelerini kullandı. Biden, kısıtlamaların 29 Kasım’da yürürlüğe gireceğini kaydetti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kısıtlama getirilen diğer ülkelerin Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi olduğu belirtildi. Bu ülkelerden yalnızca ABD vatandaşlarının seyahat etmesine izin verilecek.

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Avustralya, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu Omicron’a karşı sınır tedbirlerini arttırdı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik’ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurdu. Bakan Hunt, "Tıbbi kanıtlar daha fazla önlem alınması gerektiğini gösteriyorsa bunları yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Hunt’ın açıklamasına göre son 14 gün içinde söz konusu 9 ülkede bulunan ve Avustralyalı olmayan vatandaşların Avustralya’ya girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkelerden gelen Avustralya vatandaşları ise dönüşte 2 hafta boyunca karantinada kalacak. Avustralya’ya daha önce gelmiş olan ve son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olanların da derhal karantinaya girmesi ve test yaptırması zorunlu kılındı.

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İran, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zimbabve, Lesotho, Namibya ve Esvatini'ye seyahat yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bu ülkelerden yolcu kabul edilmeyeceğini aktaran İranlı yetkili, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edenlerin iki negatif PCR testine sahip olmaları gerektiğini aksi takdirde sınır kapılarında 14 güne kadar karantinada tutulacaklarını aktardı.

KORONAVİRÜS ABD'de 'Omicron' alarmı: Kısıtlama başlatıldı

FOTOĞRAF 13 Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün yeni varyantının adı belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin on beşinci harfi olan 'omicron' adını verdi.<br> İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan DSÖ Danışma Grubu Omicron'u \"endişe verici\" olarak tanımladı.<br><br> Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde olduğu bildirildi.<br> Güney Afrika'nın hemen her şehrinde Omicron varyantı vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekildi. <br><br> Güney Afrika, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da yaklaşık 100 doğrulanmış vaka tespit edildi. <br><br> Bilim insanlarına göre yeni varyant çok sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, varyantın aşıların dayandığı orijinal koronavirüstekinden önemli ölçüde farklı bir protein yapısının olduğunu açıkladı. Bu durumun yeni varyantın vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı olmasından endişe ediliyor. BioNTech firması ise yeni varyantı yakından incelediklerini, en geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden kesin verilere sahip olacaklarını duyurdu.<br> Belçika koronavirüsün yeni varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke oldu. Enfekte kişinin, Türkiye üzerinden Mısır'a yaptığı bir geziden döndükten 11 gün sonra semptomlar geliştiren genç bir kadın olduğu açıklandı.<br> Aşısız vakanın daha önce Güney Afrika'da hiçbir ülkeye gitmediği belirtildi. İlk vaka tespit edilmesinin ardından 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaştı. Güney Afrika'dan uçakla Amsterdam'a varan onlarca yolcu COVID-19 testi yaptırmak için havalimanında kuyruk oluşturdu. AB'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de Güney Afrika'dan ülkeye girişleri askıya aldı.<br><br> DSÖ 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı varyantın ismini açıkladı: Omicron Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantına "Omicron" adını verdi. Yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklanan varyant "endişe verici" olarak sınıflandırıldı. BiP'te paylaş

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