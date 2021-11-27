Koronavirüs Koronavirüsün yeni mutasyonu tedirgin ediyor Üç ülke Afrika ülkeleriyle uçuşlarını durdurdu
DÜNYA

Koronavirüsün yeni mutasyonu tedirgin ediyor: Üç ülke Afrika ülkeleriyle uçuşlarını durdurdu

Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu Omicron tüm dünyayı tedirgin ediyor. Avustralya, İran ve ABD "Omicron" adı verilen yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle Afrika ülkeleri ile uçuşları farklı sürelerde askıya aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Koronavirüsün yeni mutasyonu tedirgin ediyor: Üç ülke Afrika ülkeleriyle uçuşlarını durdurdu
Foto/arşiv

ABD yönetimi, "Omicron" adı verilen yeni korona virüs mutasyonu nedeniyle 8 Afrika ülkesinden uçuşların 29 Kasım’dan itibaren durdurulmasına karar verdi.

Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni korona virüs mutasyonu Omicron’a karşı birçok ülkede tedbirlerini arttırıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Omicron mutasyonuna karşı yaptığı açıklamada, "Baş tıbbi danışmanım Dr. Tony Fauci ve Covid-19 müdahale ekibimizin üyeleri tarafından Güney Afrika’da yayılan Omicron mutasyonu hakkında bilgilendirildim. Daha fazla bilgiye sahip olana kadar ihtiyati tedbir olarak Güney Afrika ve diğer 7 ülkeden havayolu ulaşımını kısıtlıyorum" ifadelerini kullandı. Biden, kısıtlamaların 29 Kasım’da yürürlüğe gireceğini kaydetti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, kısıtlama getirilen diğer ülkelerin Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Esvatini, Mozambik ve Malavi olduğu belirtildi. Bu ülkelerden yalnızca ABD vatandaşlarının seyahat etmesine izin verilecek.

Avustralya, Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu Omicron’a karşı sınır tedbirlerini arttırdı.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Eswatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik’ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurdu. Bakan Hunt, "Tıbbi kanıtlar daha fazla önlem alınması gerektiğini gösteriyorsa bunları yapmaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Hunt’ın açıklamasına göre son 14 gün içinde söz konusu 9 ülkede bulunan ve Avustralyalı olmayan vatandaşların Avustralya’ya girmesine izin verilmeyecek. Bu ülkelerden gelen Avustralya vatandaşları ise dönüşte 2 hafta boyunca karantinada kalacak. Avustralya’ya daha önce gelmiş olan ve son 14 gün içinde bu ülkelerden herhangi birinde bulunmuş olanların da derhal karantinaya girmesi ve test yaptırması zorunlu kılındı.

İran, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Zimbabve, Lesotho, Namibya ve Esvatini'ye seyahat yasağı uygulanacağını açıkladı.

Bu ülkelerden yolcu kabul edilmeyeceğini aktaran İranlı yetkili, yakın zamanda bölgeyi ziyaret edenlerin iki negatif PCR testine sahip olmaları gerektiğini aksi takdirde sınır kapılarında 14 güne kadar karantinada tutulacaklarını aktardı.

ABD'de 'Omicron' alarmı: Kısıtlama başlatıldı
KORONAVİRÜS
ABD'de 'Omicron' alarmı: Kısıtlama başlatıldı

DSÖ 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı varyantın ismini açıkladı: Omicron
FOTOĞRAF 13
Title
Dünyayı alarma geçiren koronavirüsün yeni varyantının adı belli oldu. Dünya Sağlık Örgütü B.1.1.529 kodlu varyanta Yunan alfabesinin on beşinci harfi olan 'omicron' adını verdi.<br>
Title
İlk kez Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın risklerini görüşmek üzere Cenevre'de toplanan DSÖ Danışma Grubu Omicron'u \"endişe verici\" olarak tanımladı.<br><br>
Title
Ön bulguların yeni varyantın diğer endişe verici varyantlara kıyasla daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde olduğu bildirildi.<br>
Title
Güney Afrika'nın hemen her şehrinde Omicron varyantı vakalarının artış gösterdiğine dikkat çekildi. <br><br>
Title
Güney Afrika, Hong Kong, İsrail ve Botsvana'da yaklaşık 100 doğrulanmış vaka tespit edildi. <br><br>
Title
Bilim insanlarına göre yeni varyant çok sıra dışı bir mutasyon kümesine sahip.
Title
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, varyantın aşıların dayandığı orijinal koronavirüstekinden önemli ölçüde farklı bir protein yapısının olduğunu açıkladı.
Title
Bu durumun yeni varyantın vücudun bağışıklık tepkisinden kaçmasına yardımcı olmasından endişe ediliyor.
Title
BioNTech firması ise yeni varyantı yakından incelediklerini, en geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden kesin verilere sahip olacaklarını duyurdu.<br>
Title
Belçika koronavirüsün yeni varyantının Avrupa'da görüldüğü ilk ülke oldu. Enfekte kişinin, Türkiye üzerinden Mısır'a yaptığı bir geziden döndükten 11 gün sonra semptomlar geliştiren genç bir kadın olduğu açıklandı.<br>
Title
Aşısız vakanın daha önce Güney Afrika'da hiçbir ülkeye gitmediği belirtildi. İlk vaka tespit edilmesinin ardından 27 AB ülkesi Güney Afrika'ya seyahat yasağı getirme konusunda anlaştı.
Title
Güney Afrika'dan uçakla Amsterdam'a varan onlarca yolcu COVID-19 testi yaptırmak için havalimanında kuyruk oluşturdu.
Title
AB'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri de Güney Afrika'dan ülkeye girişleri askıya aldı.<br><br>
DSÖ 'endişe verici' olarak sınıflandırdığı varyantın ismini açıkladı: Omicron
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantına "Omicron" adını verdi. Yüksek derecede bulaşıcı olduğu açıklanan varyant "endişe verici" olarak sınıflandırıldı.


Son dansçı ayıydı

Son dansçı ayıydı

​Brütüs 37 yaşındaydı hastalığa yenildi.
Gözyaşları sel oldu

Gözyaşları sel oldu

​Kilis şehidine acı veda: Yakınları ayakta durmakta zorlandı
Cumhurbaşkanı Türkmenistanda

Cumhurbaşkanı Türkmenistan'da

Türkiye ile Türkmenistan arasında çeşitli anlaşmalar imzalandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.