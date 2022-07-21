Koronavirüse karşı bağışıklık kazanıldı

Omicron’la ilgili her gün yeni bir bilgi gelmeye devam ederken bir yandan da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre Kovid-19 geçiren hastaların vücudunda oluşan antikorlar sayesinde hastalar ikinci defa pozitif olsalar bile süreci hafif geçiriyor.

VÜCUT SAVAŞIYOR

Çalışmayı Yeni Şafak’a değerlendiren Biyogüvenlik Uzmanı Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, “Kovid pozitif olduğunda kişilerin vücudundaki plazma hücreleri, antikor üretiyor ve bunu üretenler plazma hücrelerine dönüştüğü zaman sentezleme başlıyor. Hafıza hücresi olarak kemik iliğinde dinlenmeye çekiliyor. Vücut virüsle tekrar karşılaştığı zaman aktive olan sinyal, bir anda çoğalıyor ve vücut alarm veriyor ve virüsün yok edilmesini sağlıyor. Böylelikle virüse karşı hızlı yanıt verebiliyor” dedi. Yılancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda farkında olup olmadan bir sürü insan hastalığı geçirdi. ‘Acaba hasta mı oldum?’ diyen bir sürü insan da var. Aslında şu anda hepsi bağışık. Bu, hiç hastalanmayacaklar anlamına gelmiyor. İlk çıktığı gibi ölüm oranı yok. Bir virüs var ama sağlık sistemini çökertecek kadar insanı öldürmüyor. Artık toplumsal olarak Kovid’le yaşamayı öğrenmeliyiz. Pandemi bitti. Kovid artık içimizde”

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