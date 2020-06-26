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Koronavirüs Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye Filistine 5 milyon dolar hibe yaptı
DÜNYA

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye Filistin’e 5 milyon dolar hibe yaptı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Filistin Devleti'ne 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibesine ilişkin milletler arası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Ankara'da 11 Haziran'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti’ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşma'nın yürürlüğe girmesi hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, hibe anlaşması kapsamında Filistin Devleti hükümetine, 5 milyon ABD doları tutarında nakdi hibe katkısı yapılacak.

Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile uzun süredir var olan dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi arzu ediliyor.

Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması
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Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması
Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek doğum gününü kutladıkları virüs tedavisi gören kadına moral vermeye çalıştı.


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