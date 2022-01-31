Koronavirüs Kovidli hastalar sokaklarda
TÜRKİYE

Kovidli hastalar sokaklarda!

Türkiye’de günlük vaka rekoru her gün yeniden kırılıyor. Omicron varyantıyla patlama yapan vakaların en büyük sebeplerinden biri de pozitif çıkan vatandaşların hastalığı hafif geçirmelerinden dolayı karantinaya uymaması. Prof. Dr. Başar Cander, “Vatandaşların kendi evinde kalıp kurala uyması lazım” diyor.

Abone Ol Google News
Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Kovidli hastalar sokaklarda! ​
Arşiv

Türkiye, pandeminin başından beri en yüksek günlük vaka sayılarını bu ay gördü. Maske, mesafe ve aşı tedbirleri konusunda uyarılar yapılmasına rağmen virüsün hafif atlatılmasını fırsat bilen Kovid-19hastalarının karantinaya uymadığı tespit edildi.

AVM ve toplu taşımalara HES kodundan dolayı giremeyen pozitif hastalar özel araçlarıyla seyahat ediyor, küçük marketlere gidiyor ve sokaklarda geziyorlar.

VATANDAŞLAR KARANTİNAYI GEREK GÖRMÜYOR

Bireysel tedbirleri gevşeten vatandaşların vaka sayısını yükselttiğini belirten Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Son dönemde değişik uygulamalara şahit oluyorum. Vatandaşların kimisi grip olduğunu düşünerek test yaptırmazken kimisi de pozitif olduğu halde dışarıda virüs yayıyor. Genel olarak halk arasında denetimde bir eksiklik var. Vatandaşlar karantinayı pek gerekli görmüyor. Vakalarda gerçekten pandemi döneminin rekorunu kırıyoruz. Hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

EVDE KALINIP KURALLARA UYULMASI LAZIM

Tedbirlerin eskiden çok sert olduğunun altını çizen Cander, “Avrupa’da da farklı uygulamalar var. Biz vatandaş olarak pozitif bireylerden kaçıyoruz ve temas etmek istemiyoruz. Kim ister ki? Vatandaşların kendi evinde kalıp kurala uyması lazım. Bir felsefenin oluşması gerekiyor. İlk başta sertti. Bunu değiştirmemiz lazım. Daha önce günde 50 kişi ölüyordu şimdi 200 kişi ölüyor” şeklinde konuştu.

ACİLLERDE YOĞULUK ARTTI

Son dönemde vakaların fazla yükseldiğini belirten Cander şöyle devam etti: “Acillerde geçen hafta yoğunluk azalmıştı. Ama şimdi her zamanki gibi arttı. Kış şartlarında acillerde azalma gördük. Bir aydır artmış durumdaydı, okul tatili ve kar yüzünden ciddi düşüş yaşandı. Geçen haftaya göre yüksek rakamlar var. 4 bin 500 günlük acil artışları oldu.”

7 gün karantina sağlık sisteminin yükünü azaltacak
KORONAVİRÜS
7 gün karantina sağlık sisteminin yükünü azaltacak

Hatırlatma dozu olan temaslıya karantina yok
KORONAVİRÜS
Hatırlatma dozu olan temaslıya karantina yok
Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden uyarı

Ankara dahil çok sayıda kentte yoğun kar yağışı.
Hibe 42 bin TLye çıktı

Hibe 42 bin TL'ye çıktı

​İlk kez ev alacaklara devletten destek.
Özdilden Kılıçdaroğluna salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu

​Türkiye'nin 30 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da konuştu.

AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Yollar kapandı, 80 bin kişi elektriksiz kaldı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun ihale iddialarına yanıt.

90 yıllık taş mektebin taş tahtası sıva altından çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.