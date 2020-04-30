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Koronavirüs Los Angelesta herkese korona testi yapılacak
DÜNYA

Los Angeles’ta herkese korona testi yapılacak

ABD’de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçerken, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti dün yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan herkesin şehirde açılan test merkezlerinde ücretsiz koronavirüs testi yaptırabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Los Angeles bölgesinde şu ana kadar 22 bin 485 vaka tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 56 olarak açıklandı.
Los Angeles bölgesinde şu ana kadar 22 bin 485 vaka tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 56 olarak açıklandı.

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde yaşayan herkese ücretsiz olarak koronavirüs testi yapılacak.


ABD’de bir ilk

Garcetti, ABD’de bulunan büyük şehirler içerisinde Los Angeles’ın testi tüm halka uygulamaya başlayan ilk şehir olduğunu ifade ederek, “Ancak öncelik halen semptomları gösterenlere verilecek” dedi.


Sadece semptomları olanlara yapılıyordu

Bugüne kadar yeterli alt yapının bulunmaması nedeniyle testler sadece sağlık personelleri, ilk yardım ve yaşlı bakım evleri çalışanları gibi kişiler ile semptom gösteren kişilere yapılıyordu.

Evde kal kuralını yumuşatmak için gerekli
Yetkililer, herkese koronavirüs testi yapılmasının hem kaç kişinin gerçekten hasta olduğunu hem de yayılmasının önlenmesi noktasında önem taşıdığını söyledi. Ancak bu bilgilerin elde edilmesi ile “Evde Kal” kuralının yumuşatılabileceğini ifade eden yetkililer, ne kadar yumuşatılabileceğinin de bu testlere göre belirleneceğini ifade etti.

Los Angeles bölgesinde şu ana kadar 22 bin 485 vaka tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 56 olarak açıklandı.

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