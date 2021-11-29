Koronavirüs Moderna Omicron aşısı için tarih verdi
DÜNYA

Moderna Omicron aşısı için tarih verdi

ABD’li ilaç şirketi Moderna, 2022'nin başlarına kadar corona virüsün endişe veren Omicron varyantıyla mücadele etmek için güncellenmiş bir aşıyı piyasaya sürebileceğini duyurdu. Moderna’nın hali hazırda Covid-19’a karşı geliştirdiği, Pfizer/BioNTech’inkine benzer bir mRNA aşısı bulunuyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Moderna Omicron aşısı için tarih verdi
Foto: Arşiv.

Moderna’nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton, BBC'nin "Andrew Marr Show" adlı programında Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

  • Burton, "Mevcut aşının önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni varyanta karşı koruma yeteneğini öğreneceğiz. Eğer, yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

DR. FAUCİ: ABD'YE ÇOKTAN VARMIŞ OLABİLİR

Bununla birlikte, bilim insanları ve politikacılar, ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantının dünyaya kolayca yayılabileceği konusunda uyardı. ABD'de Başkan Joe Biden’ın danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, Omicron’un muhtemelen ABD’ye çoktan varmış olabileceği konusunda uyardı.

  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron'u en tehditkar corona virüs varyantlarına tanımlamak için kullanılan "endişe verici varyant" olarak etiketledi. Dünyada tüm yaz boyunca yükselen Delta ı bu tanımlamaya en son giren varyantı. Ancak, uzmanlar Omicron’un Delta’dan onlarca kat daha fazla mutasyona sahip olduğunu vurguladı.

Öte yandan, henüz mevcut Covid-19 aşılarının varyanta karşı koruma sağlayıp sağlamadığı belli değil. Omicron, Covid-19’un aşısının ardından vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek 30’dan fazla mutasyona sahip. Bu mutasyonların, varyantın aşılanmış insanlar arasında bile kolayca yayılmasına neden olabileceği düşünülüyor.

Koronavirüs tüm dünyada yeniden artışa geçti: Avrupa'da Omicron alarmı
KORONAVİRÜS
Koronavirüs tüm dünyada yeniden artışa geçti: Avrupa'da Omicron alarmı

Güney Afrika'dan dönemeyen 71 Türk vatandaşı THY tahliye uçağıyla yurda getirildi
DÜNYA
Güney Afrika'dan dönemeyen 71 Türk vatandaşı THY tahliye uçağıyla yurda getirildi

İngiltere'de 'Nu' paniği: Yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
DÜNYA
İngiltere'de 'Nu' paniği: Yeniden maske takma zorunluluğu getirildi
Kartpostallık görüntüler

Kartpostallık görüntüler

​Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulutların üstünde...
Türkiyenin tek tapulu lagünü

Türkiye'nin tek tapulu lagünü

Kuş türü sayısı 238'e yükseldi.
İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times itiraf etti: Sorunumuz Türk lirası değil Erdoğan

​Hedef Türkiye'nin global üs haline gelmesi.

Sekiz maddede, ​15 Temmuz'u bile destekleyen Muhammed bin Zayed'in ziyareti.

İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye açıklaması.

​Haftanın ilk iş gününde yola çıkacaklar dikkat.
Saatteki hızı<br>110 km'ye çıkacak

Saatteki hızı
110 km'ye çıkacak

​Meteorolojiden tam fırtına uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.