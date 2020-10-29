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Koronavirüs Murat Dalkılıç konserinde sosyal mesafe kuralına uyan olmadı
TÜRKİYE

Murat Dalkılıç konserinde sosyal mesafe kuralına uyan olmadı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Mersin Büyükşehir Belediyesinin "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında sahneye çıktı. İki bin kişinin katıldığı konserde, sosyal mesafe kurallarına uyulmadı. Birçok kişinin maskesiz konseri takip etmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.
Bazı vatandaşların maske takmadığı görüldü.

Sanatçı Murat Dalkılıç'ın, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında sahne aldığı konserde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

2 bin kişi katıldı

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri hiçe sayıldı. Konser alanında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Kalabalıktan hareket edemediler

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.


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