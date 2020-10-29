Murat Dalkılıç konserinde sosyal mesafe kuralına uyan olmadı

Sanatçı Murat Dalkılıç'ın, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Konserleri" kapsamında sahne aldığı konserde sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

2 bin kişi katıldı

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı konserde Covid-19 önlemleri hiçe sayıldı. Konser alanında sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Konserde gönüllerince eğlenen vatandaşlar, tüm uyarılara rağmen maske ve sosyal mesafe kuralını unutarak adeta balık istifi şeklinde konseri izledi.

Kalabalıktan hareket edemediler

Zaman zaman çalan müziğe uyup dans etmek isteyen vatandaşlar yoğun kalabalıktan dolayı hareket alanları daraldığı için oldukları yerde dans etmek zorunda kaldı.





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