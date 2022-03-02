Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye’nin üç büyük kentinde vaka sayılarının düşmeye başlamasının, salgının kontrol altına alınmaya başladığının sinyali olabileceğini söyledi. Bu düşüşün, diğer illerde de görülmesini beklediğini kaydeden Şener, “Özellikle mart ayının ikinci haftasında, oralarda da hızlı düşüş göreceğiz. Türkiye’de nüfus dinamiği belli rakamların üzerinde olan büyük şehirlerde mart ayının ikinci haftasına kadar olan periyotta, keskin düşüşler devam edecektir. Bu da Türkiye’deki hızlı düşüşteki olgu sayısı olarak karşımıza çıkacaktır” dedi.

SÜRÜ BAĞIŞILIĞINA DAHA YAKINIZ

Şener, “Omicron varyantı, Türkiye’de yaptığı pikten sonra artık, çözülme periyoduna girdi diyebiliriz. Artık kaybolmaya da yavaş yavaş başlayacaktır. Olgu sayılarının düşmeye başlaması dolaylı yoldan sürü bağışıklığının emareleri. Omicron dalgası bitti ya da bitiyor diyebiliriz. Toplumsal sürü bağışıklığının gelişmesini telaffuz etmemiz için, toplumda aşılanan kişi oranının ve hastalığı atlatmış kişi sayısının, toplamının yüzde 80 bandının üzerinde olması gerekiyor. Bu toplam buna yakın ama bunun üzerinde değil.” şeklinde konuştu. Şener, yeni varyantların da gündeme gelebileceğine dikkati çekerek tedbir ve aşı konusunda gerekli özene devam edilmesi gerektiğini söyledi.