Koronavirüs Omicron ile ilgili çarpıcı araştırma Hastaneye yatış oranı Deltaya göre yüzde 75 daha az
TÜRKİYE

Omicron ile ilgili çarpıcı araştırma: Hastaneye yatış oranı Delta’ya göre yüzde 75 daha az

Portekiz’de yapılan bir araştırmaya göre, koronavirüsün Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Omicron ile ilgili çarpıcı araştırma: Hastaneye yatış oranı Delta’ya göre yüzde 75 daha az
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Portekiz Sağlık Genel Müdürlüğü (DGS) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doutor Ricardo Jorge (INSA) tarafından yürütülen araştırmada, Covid-19’un Omicron mutasyonuna yakalanan hastaların Delta mutasyonuna yakalanan hastalara kıyasla hastaneye yatış oranlarının yüzde 75 daha az olduğu ortaya çıktı.

Omicron ile enfekte olanların hastanede kalış sürelerinin daha kısa olduğu ve ölüm risklerinin daha düşük olduğu tespit edilen araştırmada, hastanın "yaşı, cinsiyeti ve aşı durumu ne olursa olsun" risk faktörünün aynı olduğu ve kişinin daha önce Covid-19 ile enfekte olup olmamasının bu durumu etkilemediği ifade edildi.

Aralık 2021'de Portekiz'de ikamet eden kişiler üzerinde yapıldığı aktarılan araştırmada ayrıca, Omicron'un bağışıklık sisteminden kaçabildiği ve bu nedenle yüksek oranda bulaşıcı hale geldiği aktarıldı.

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