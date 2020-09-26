Onca uyarıya rağmen Yenikapı-Kirazlı metrosunda adım atacak yer kalmadı
Onca uyarıya rağmen akıl almaz görüntü: Metroda adım atacak yer kalmadı
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası alınan onca tedbir ve yapılan çok sayıda uyarıya rağmen benzer görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metrosunda dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde araç içerisinde neredeyse adım atacak yer kalmadığı görüldü. Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.
Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen dün akşam metroya binenler yine 'Koronavirüs önlemlerine' rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı.
Görüntüler, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedildi.
Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Kirazlı metrosuna binenler özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki aktarmalarla birlikte kendilerine adım atacak yer bulmakta zorlandı.