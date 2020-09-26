Onca uyarıya rağmen akıl almaz görüntü: Metroda adım atacak yer kalmadı

Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen dün akşam metroya binenler yine 'Koronavirüs önlemlerine' rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı.

Yenikapı-Kirazlı metrosunda adım atacak yer kalmadı.

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Görüntüler, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedildi.

Yenikapı-Kirazlı metrosunda koronavirüs uyarılarına rağmen adım atacak yer kalmadı.

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Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Kirazlı metrosuna binenler özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki aktarmalarla birlikte kendilerine adım atacak yer bulmakta zorlandı.

Yenikapı-Kirazlı metrosunda koronavirüs uyarılarına rağmen adım atacak yer kalmadı.

Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.