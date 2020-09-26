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Koronavirüs Onca uyarıya rağmen akıl almaz görüntü Metroda adım atacak yer kalmadı
TÜRKİYE

Onca uyarıya rağmen Yenikapı-Kirazlı metrosunda adım atacak yer kalmadı

Onca uyarıya rağmen akıl almaz görüntü: Metroda adım atacak yer kalmadı

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası alınan onca tedbir ve yapılan çok sayıda uyarıya rağmen benzer görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı metrosunda dün akşam saatlerinde çekilen görüntülerde araç içerisinde neredeyse adım atacak yer kalmadığı görüldü. Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.

Haber Merkezi DHA
Yenikapı-Kirazlı metrosunda koronavirüs uyarılarına rağmen adım atacak yer kalmadı.
Yenikapı-Kirazlı metrosunda koronavirüs uyarılarına rağmen adım atacak yer kalmadı.

Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen dün akşam metroya binenler yine 'Koronavirüs önlemlerine' rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı.

Yenikapı-Kirazlı metrosunda adım atacak yer kalmadı.

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Görüntüler, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedildi.

Yenikapı-Kirazlı metrosunda koronavirüs uyarılarına rağmen adım atacak yer kalmadı.

Çapa'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış
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Çapa'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden saldırgan cezaevinden izinli çıkmış

Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Kirazlı metrosuna binenler özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki aktarmalarla birlikte kendilerine adım atacak yer bulmakta zorlandı.

Yenikapı-Kirazlı metrosunda koronavirüs uyarılarına rağmen adım atacak yer kalmadı.

Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.

Polis sahte simitçinin bayılma numarasını affetmedi: 4 bin TL ceza kesildi
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Simitçi kılığına girip bayılma numarası yapan ve kendisine yardıma gelenleri dolandıran E.H.'ye 4 bin 237 TL idari para cezası kesildi.
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E.H.'ye daha önce de toplam 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, simitçi gibi davranıp bayılma numarası yapan ve yardıma gelen vatandaşları dolandıran kişiye ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması, üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
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Çalışma sonucunda yakalanan E.H.?nin, daha önce de hakkında 13 kez adli ve idari işlem yapıldığı ve aynı yöntemle birçok vatandaşın duygularını sömürerek dolandırdığı bildirildi.
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Emniyete götürülen E.H. hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 4 bin 237 TL idari para cezası kesildi.
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Açıklamada, İyi niyetinizin suistimaline izin vermeyin. Bu ve buna benzer bir olayla karşılaşmanız durumunda lütfen bize bildirin denildi.
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Polis sahte simitçinin bayılma numarasını affetmedi: 4 bin TL ceza kesildi
Ankara'da başındaki simit tablası ile kaldırım ile yolun birleştiği bölgede yere düşüp, bayılma numarası yaparak yardımına koşanlardan da para isteyen kişiye yönelik polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen sahte simitçiye 4 bin TL para cezası kesildi.


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