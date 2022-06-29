Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı: Kronik hastalar hâlâ dikkat etmeli

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüsün son durumunu Yeni Şafak’a değerlendirdi. Özlü, koronavirüsün tehdit olmaktan çıktığını belirterek, rakamlarla da bunun görüldüğünü söyledi. Yoğun bakımda vakalarının kalmadığını belirten Özlü, “Kovid-19 servislerimiz kapandı. Vaka sayılarında artışlar pek çok ülkede oluyor, ancak ölüm sayıları artmıyor, azalıyor. Vaka sayıları önceki önemini yitirdi. Bunlar üzerinden değil, ağır hastalık ve ölümler üzerinden süreci izlemek daha doğru” diye konuştu.

DİRENÇ ARTTI

Enfeksiyonun hafif seyrettiğini belirten Özlü, şunları söyledi: “Artık grip ve soğuk algınlığı gibi bir tablo söz konusu. Aşılama, geçirilmiş enfeksiyonlar toplumsal direnci artırdı. Mutasyonlarla virüsün hastalık yapıcı gücü azaldı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada telaşa, endişeye mahal bir durum görünmüyor. Ancak unutmamalıyız ki; yaşlı, eşlik eden hastalıkları olan veya bağışıklığı baskılanmış kişiler için ağır hastalık riski yüksek olduğu için bu kişilerin ve bunlarla teması olanların tedbirli ve dikkatli olmaları lazım. Hem hatırlatıcı güncel aşı dozlarını yaptırmalılar, hem de kapalı, kalabalık, havasız ortamlardan kaçınmalılar.”

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