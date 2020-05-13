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Koronavirüs Rehavet virüsü yayıyor Anadoludaki bazı şehirlerden endişelendiren haberler gelmeye başladı
TÜRKİYE

Rehavet virüsü yayıyor: Anadolu'daki bazı şehirlerden endişelendiren haberler gelmeye başladı

Kovid-19 tedbirleri büyükşehirlerde vaka sayılarını aşağı çekerken Anadolu’daki bazı şehirlerde rehavet endişelendiriyor. Özellikle Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman ve Rize’de vaka sayıları artmaya başladı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve uygulamalar büyükşehirlerde vaka sayılarını aşağıya çekti.
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlem ve uygulamalar büyükşehirlerde vaka sayılarını aşağıya çekti.

Virüsle mücadelede alınan tedbirler büyük şehirlerde vaka sayılarını aşağıya çekerken, Adanolu’da bazı şehirlerden endişelendiren haberler geldi.

Havaların ısınmasıyla evde izolasyonu gevşeten vatandaşlar, maske, sosyal mesafe gibi hayati tedbirleri de ihmal edince vaka sayıları arttı. Batman, Kars, Uşak, Düzce, Gaziantep, Van, Adıyaman, Rize ve Zonguldak gibi illerde vaka sayıları alarm vermeye başladı. Bu iller için de sokağa çıkma yasağı kararı gelebilir.

9 VAKADAN 450 VAKAYA

Alınan önlem ve uygulanan yasaklara rağmen vaka sayısının arttığı illerin başında Batman geliyor. 3 Nisan’da 9 olarak açıklanan vaka sayısı büyük bir artışla bu hafta 450’ye kadar yükseldi. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte artan koronavirüs vakalarına dikkati çekerek, radikal kararlar almak zorunda olduklarını ve Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanması için hükümete öneride bulunabileceklerini söyledi.

UŞAK DA KIPIRDANDI

Nüfusa göre koronavirüs vakasının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Uşak’ta da manzara aynı. 2 Nisan’da 38 olarak kayıtlara geçen vaka sayısı son döneme yükselişe geçti. 367 bin nüfuslu kentte 2 bin 950 test yapıldı. Toplam vaka sayısının ise 441 olduğu açıklandı.

Sosyal mesafe on santim! Sokaklar salgın öncesindeki dönemi aratmayan görüntülere sahne oldu
KORONAVİRÜS
Sosyal mesafe on santim! Sokaklar salgın öncesindeki dönemi aratmayan görüntülere sahne oldu

İFTARLAR BİR ARADA

Rize de rehavete kapıldı. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonun ihlal edilmesi vakalarda artış gözlenmesine neden oldu. Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ciddi anlamda düşen vaka sayılarının vatandaşların virüs tamamen yok olmuş gibi rehavete kapılmalarının neden olduğunu bu nedenle vakaların yeniden artış gösterdiğini söyledi. Tepe, “Cenaze ve taziyelerde, il dışından acıyı paylaşmak için gelen insanlarımız ile çok sayıda kontrolsüz temas yaşanmış, iftar yemeklerinde yakın eş, dost, akraba birlikte aynı ortamda kurallara uyulmaksızın bulunulmuştur” dedi. Rize’de 4 Nisan’da 101 vaka vardı. Vakalar geçtiğimiz günlerde 58’e kadar inmişti.

SOKAKLAR HAREKETLİ

  • Mardin’in yumuşak karnı ise Nusaybin ilçesi oldu. Bugüne kadar 8 kişinin koronavirüsten dolayı hayatını kaybettiği ilçede 50 kişi de pozitif vaka olarak kayıtlara geçti. 3 Nisan’da Mardin genelinde açıklanan vaka sayısı 50 iken, Nusaybin şimdi tek başına bu sayıyı solladı. 3 kırsal mahalle ve şehir merkezinde çok sayıda evde karantina uygulanıyor.

Yasak sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
OYNAT 00:00
Yasak sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün gece saat 24.00 itibari ile sona erdi. Yasağın bitmesinin ardından İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı.


SAYI DAHA ARTABİLİR

Gaziantep’te bugüne kadar 11 bin test yapıldı. Vakalar ise 750’e yükseldi. Koronavirüs nedeniyle 2.5 milyonluk nüfusa sahip G. Antep’de 3 Nisan’da 49 vaka tespit edilmişti. G. Antep Valisi Davut Gül, önlemlerin gevşetilmesi halinde sayının yükselmeye devam edeceğini belirterek vatandaşları uyardı. Virüsün artış gösterdiği iller arasında Düzce de yerini aldı. İlk il il vakalar açıklandığı tarihte 32 olan vakalar 246 kişiye ulaştı.

Kars’ta son güncel rakamlar açıklanmadı ama bizzat Kars Valisi Türker Öksüz vatandaşları uyardı: “Maalesef sokaklarımızın dolu olduğunu ve vatandaşlarımızın sosyal mesafe kuralına riayet etmediklerini görüyoruz. Son 10 günde vaka sayılarımızda artış olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.”

Rize’de cadde ve sokaklar doldu

Rize’de koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma sonrası sokaklar doldu.

Alınan önlemler sonucu vaka sayılarının azalması Rizelileri rehavete sürükledi. Rize’de, koronavirüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor. Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor. Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise yeni uyarı levhaları asıldı. Uyarılarda “Kalabalık bir alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takın” ifadelerine yer verildi.

Maskesiz sokak yasak

Balıkesir’de de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
  • Vatandaşların rehavet kapılması nedeniyle Anadolu’daki birçok ilde ek önlemler alındı. Adıyaman’da yarından itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Balıkesir’de de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ersin Yazıcı Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde maske ile dolaşmanın zorunlu olmasına karar verdi.

Esenyurt'ta PTT önünde yoğunluk: Sosyal mesafe kuralına yine uyulmadı
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta PTT önünde yoğunluk: Sosyal mesafe kuralına yine uyulmadı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye bin lira tutarında yapılan ödemelerinin ikinci gününde de PTT önlerinde yoğunluk oluştu. Esenyurt'ta PTT şubesi önünde oluşan yoğunlukta vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına yine uymazken polis ve zabıta ekipleri vatandaşları uyardı.


Polisten korona uyarısı

İstanbul’da polis ekipleri, sokağa çıkan vatandaşları, kent genelinde devriye gezen araçlardan yapılan anonslarla uyarıyor. Kentte 39 ilçede yapılan anonslarla, “Kıymetli vatandaşlarımız koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması yanıltmasın. Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim” ikazı yapılıyor. Ayrıca ekipler, toplu taşıma araçlarında, ticari taksilerde, banka ve PTT önlerinde, berberlerde sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıda bulunuyor.

Vakaların yüzde 70’i iyileşti

Fahrettin Koca'nın paylaşımı
  • Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son verileri açıkladı. “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nda yer alan verilere göre dün 37 bin 351 test gerçekleştirildi, bunların 1704’ü pozitif çıktı. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671’e, toplam vaka 141 bin 475’e ulaştı. 3 bin 109 kişi daha iyileşirken, Kovid-19’u yenerek taburcu olanların sayısı 98 bin 889’a yükseldi. Son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı da 3 bin 894 oldu. 576’sı entübe olmak üzere yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 1045. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından “Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım” mesajını paylaştı.
  • EVDE KALIN
  • Bakan Koca, ayrıca uzun sürenin ardından tekrar açılan AVM’lerin önlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşları da uyardı. Twitter hesabından “Çok yakınlık normalden tez ayrılık getirir” notu ile bir fotoğraf paylaşan Koca, “Sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım” uyarısında bulundu.

İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti: Balık istifi yolculuk kamerada
OYNAT 00:00
İETT otobüsündeki yoğunluk pes dedirtti: Balık istifi yolculuk kamerada
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadele sürerken zaman zaman görenleri hayretlere düşüren görüntüler de geliyor. İstanbul'da Taksim'den Kocamustafapaşa'ya hareket eden 35C kodlu İETT otobüsündeki kalabalık pes dedirtti. Yolculuk sırasında otobüste sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü. Otobüste ayakta bile duracak yer kalmazken, tıklım tıklım dolu olduğu anlar kameralara yansıdı.
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