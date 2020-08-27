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Koronavirüs Rusya Devlet Başkanı Putinden ikinci aşı müjdesi Tarih belli oldu
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Rusya Devlet Başkanı Putin’den ikinci aşı müjdesi: Tarih belli oldu

Rusya’nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşısının önümüzdeki haftadan itibaren 40 bin kişiye uygulanacağı açıklanmıştı. Devlet Başkanı Putin, ikinci aşının Eylül ayında hazır olacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Rusya Devlet Başkanı Putin.
Rusya Devlet Başkanı Putin.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı birçok ülkede aşı çalışmalarında sona yaklaşılırken, Rusya’dan ikinci aşı müjdesi geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce duyurduğu "Sputnik-V" korona virüs aşısından sonra yeni bir aşının geliştirilmek üzere olduğunu açıkladı.

  • Yeni aşının önümüzdeki ay hazır olacağını bildiren Putin, "Eylül ayında yeni bir aşımız olacak. Preparat Eylül’de hazırlanmış olacak, aşı üzerinde Novosibirsk’teki Vector Enstitüsü çalışıyor" ifadelerini kullandı. Putin aşıya dair detaylı açıklama yapmazken, tüm dünyanın tartıştığı Sputnik-V korona virüs aşısından olumlu sonuçlar aldıklarını ve aşının planlandığı gibi birçok kişiye uygulanmaya devam edildiğini belirtti.

Öte yandan, Rusya’nın Ağustos ayı başında geliştirdiğini duyurduğu ilk Covid-19 aşısı olan "Sputnik-V" aşısının 15 Ağustos’ta üretimine başlandığı ve 40 bin kişiye uygulanacağı belirtilmişti.

Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
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Ülkelerin aşı yarışında kazanan Rusya mı oldu?
Her gün yeni bir gelişmenin yaşandığı koronavirüre dair en merak edilen konu aşı. Virüsün tek şifası olarak görülen aşı için ülkeler hummalı bir çalışma içinde. Rusya ise deyim yerindeyse saman altından su yürüterek aşı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu. Peki, gerçekten de ülkelerin aşı yarışının ilk kazananı Rusya mı oldu?

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