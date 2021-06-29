Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca duyurdu Müzik yasağı kalkacak mı?
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Müzik yasağı kalkacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Saat 24.00'ten sonraki müzik yasağına ilişkin soruyu yanıtlayan, "'Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Müzik yasağı kalkacak mı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran'da Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren canlı veya kayıttan müzik yayını yapılan mekanlarda gece 24.00 itibarıyla müzik yayınının sonlandırılacağını duyurarak, "Kusura bakmasınlar, kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” açıklamasında bulunmuştu.

  • İçişleri Bakanlığının dün (27 Haziran Pazar) yayınladığı genelgede de "Halen otellerde saat 22.00, diğer yerlerde 21.00'de sona eren müzik yayını 1 Temmuz'dan itibaren saat 24.00'e kadar sürebilecek" denilmişti.

Dün ise Ankara Barosu, ‘müzik yasağı’ düzenlemesinin iptali istemiyle dava açıldığını duyurmuştu.

"Bütün yasakların kalkmasından yanayız"

Milyonların merak ettiği soruya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıt verdi. Bakan Koca, gece 24.00'ten sonra müzik yasağı getiren düzenlemeye ilişkin ''Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak" ifadelerini kullandı.

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