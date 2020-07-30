Sağlık Bakanı Koca'dan il sağlık müdürlerine bayram talimatı: Salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmamalı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Koca, Kurban Bayramı'na yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere 81 ilde sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

KORONAVİRÜS Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Toplantıda illerin mevcut durumu, vaka sayıları, artış veya düşüşün nedenleri, tanı ve tedavi kapasiteleri ile ihtiyaçlar değerlendirildi. Hastalığın tedavisine yönelik gelişmeler, ilaç kullanımı, izolasyon önlemleri ve tedavi algoritmalarındaki değişiklikler de toplantıda masaya yatırıldı.

Sağlık Bakanı Koca, İl Hıfzısıhha Kurullarının bölgedeki duruma göre kendi tedbirlerini belirleyip uyguladığını hatırlattı ve bayram boyunca bu tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

OYNAT 06:40 Fahrettin Koca Kurban Bayramı'nda alınacak koronavirüs önlemlerini anlattı: El öpmek yok Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi. Koca, 'Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur. Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın' dedi. BiP'te paylaş

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Özellikle vaka artışının olduğu illerde kalabalıkların oluşmaması gerektiğini belirten Koca, salgın yönetiminde en ufak bir gevşeme yaşanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavisi başta olmak üzere bayram boyunca tüm sağlık hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi konusunda il müdürlerine talimatlarını ileten Koca, bayrama yönelik planlamaların kontrol edilmesini ve ihtiyaçların hızla tamamlanmasını istedi.

Toplantı sonunda il müdürleriyle bayramlaşan Bakan Koca, sağlıklı ve huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.