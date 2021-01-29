Koronavirüs Salgın ABDnin iki dev havayolu şirketini daha vurdu
DÜNYA

Salgın ABD'nin iki dev havayolu şirketini daha vurdu

American Airlines ve Southwest Airlines, 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. American Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2,2 milyar dolar zarar etti. Firma, bir önceki yılın aynı döneminde 414 milyon dolar kar elde etmişti.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Hava yolu şirketi, 2020 yılı genelinde ise 8,9 milyar dolarlık zarar açıkladı. American Airlines, 2019'da 1,7 milyar dolar kar elde etmişti.

  • American Airlines'ın geçen yılın son çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64,4 azalışla 4 milyar dolara indi. Şirketin 2019'un aynı dönemindeki geliri 11,3 milyar dolar olmuştu.

American Airlines'ın geliri 2020 genelinde ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 62,1 azalışla 17,3 milyar dolar oldu. Şirket, 2019'da 45,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, şirketin tarihindeki en zorlu yılı tamamladığını, 2021'in ise bir toparlanma yılı olacağını kaydetti.

THY zirveye uçuyor: Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi oldu
EKONOMİ
THY zirveye uçuyor: Avrupa'da en çok sefer yapan ikinci havayolu şirketi oldu

SOUTHWEST AİRLİNES'IN 1972'DEN BU YANA İLK ZARARI

Southwest Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket geçen yılın dördüncü çeyreğinde 908 milyon dolar zarar etti. Firma, bir önceki yılın aynı döneminde 514 milyon dolar kar elde etmişti.

  • Hava yolu şirketinin zararı 2020 yılı genelinde ise 3,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Şirket, 2019'da 2,3 milyar dolar kar açıklamıştı.

Firmanın geçen yılın son çeyreğindeki geliri yüzde 64,9 azalarak 2 milyar dolara geriledi. Şirketin 2019'un son çeyreğindeki geliri 5,7 milyar dolar olmuştu.

Southwest Airlines'ın geliri 2020 genelinde ise bir önceki yıla göre yüzde 59,7 azalarak 9,1 milyar dolara geriledi. Şirket 2019'da 22,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Southwest Airlines Üst Yöneticisi Gary Kelly, Kovid-19 salgınının dünyayı mahvettiğini belirterek, "Özellikle hava yolu sektörü 2020'de darbe aldı ve 1972'den bu yana ilk yıllık zararımızı yaşadık" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li hava yolu şirketlerinden United Airlines da 21 Ocak'ta açıkladığı bilançosunda, geçen yıl 7,1 milyar dolar zarar ettiğini duyurmuştu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor: 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağı hangara çekme kararı aldı
EKONOMİ
Alman havayolu şirketi Lufthansa'da çöküş devam ediyor: 28 bin çalışanın işine son verme ve 150 uçağı hangara çekme kararı aldı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak
DÜNYA
Alman hava yolu şirketi Lufthansa iflasın eşiğinde: 29 bin kişi işten çıkarılacak

ABD'li hava yolu şirketlerini salgın vurdu: Peş peşe zarar açıkladılar
EKONOMİ
ABD'li hava yolu şirketlerini salgın vurdu: Peş peşe zarar açıkladılar

Abone Ol Google News
İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 38,29'a yükseldi.
Çinli üreticiden temassız şarj

Çinli üreticiden temassız şarj

​Xiaomi tamamen kablosuz şarj teknolojisini duyurdu.
Taksim Camiinde sona doğru: Dış cephe tamam

​İkinci elde rekor düşüş: Fiyatlar da geriliyor.

​Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü Ersin Şimşek'in tuhaf bağlantıları çıktı.
30 kilo<br>altınla kaçmıştı

30 kilo
altınla kaçmıştı

​Müşterilerin altınlarıyla kaçan kuyumcunun savunması pes dedirtti.
Diyarbakır'da vahşet

Diyarbakır'da vahşet

​Baba evine sığınan eşini öldürdü, oğlu, baldızı ve yeğenini yaraladı.
3.5 milyon doz<br>aşı daha Türkiye'de

3.5 milyon doz
aşı daha Türkiye'de

​Çin'den koronavirüs aşısı sevkiyatı sürüyor.
Balıkesir'de<br>feci kaza

Balıkesir'de
feci kaza

İşçi servisinin karıştığı kazada 3 kişi öldü.
Bakan'dan<br>sürpriz ziyaret

Bakan'dan
sürpriz ziyaret

​Dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.