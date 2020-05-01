Salgın sonrası karavan satışları patladı: Sosyal izolasyon için doğaya kaçıyorlar

Koronavirüs salgını sonrası Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine siparişler artınca karavan üreticisi tam kapasite çalışmaya başladı. Karavanlar 80 ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Sıfırdan 5 yaşına kadar karavan araçları otomobil sınıfına döndüğünden otomobillerde ödenen ÖTV uygulanıyor. Bu da araçların fiyatını yüzde 160 artırıyor. Sıfır karavanlar 300 bin liraya bitecekken yüzde 160 ÖTV uygulandığı için bu rakam 800 bin liraya çıkıyor. Hal böyle olunca karavan üreticileri de 5 yaşından büyük araçları karavan yapmak zorunda kalıyor.

FOTOĞRAF 14 Koronavirüsle mücadele kapsamında sosyal izolasyon devam ediyor. Yetkililerin 'evde kal' çağrıları sürerken, bazı vatandaşlar kendi izolasyonlarını karavanda sürdürüyor. İstanbul Maltepe Kültür ve Spor Parkı'ndaki karavan yoğunluğu havadan görüntülendi. Kimi yıllardır karavanda yaşarken, kimileri de salgın sonrası bu parka geldiğini söyledi. Spor eğitmeni Serkan Eyisüzer, koronavirüs sonrası karavan parkına gelenler arasında. Eyisüzer, Normalde ben de bir senedir buradayım ama benim buraya gelme tercihim, koronavirüs günlerinde evde kalmaktansa, karavanımda burada, doğa ile iç içe kalıyorum. D vitaminini de burada gerektiği kadar alabiliyoruz. Çok fazla uzaklaşmadan, kurallara uyarak, sağlıkla hem karavanda kal hem de sağlıkla kal diyorum dedi. Üç yıldır karavanda yaşayan Mehmet Akif Tataroğlu, Zaten en büyük karantinayı biz yaşıyoruz. Temiz, kimse yok. Denizi bu kadar temiz görmemiştik. Biz kendimiz izole haldeyiz zaten. Arkadaşlara evinizde kalın, diye tavsiye ediyoruz. Türkiye evin varsa evinde kal, karavanın varsa karavanında kal diye konuştu. Aydınlatma sektöründe çalışan ve eşiyle birlikte kaldığı karavanda, bilgisayar aracılığıyla işlerini yürüten Esra Menderes ise, Uzaktan bağlantıyla çalışıyoruz. Çünkü sokağa çıkma yasağı sadece büyükşehirlerde var. Diğer şehirlerdeki müşteriler çalıştıkları için, müşteriler geliyor. Onlara cevap verilmesi gerekiyor. Onun için uzaktan bu şekilde çalışıyoruz. En azından evde değiliz. Böyle daha güzel ifadelerini kullandı. Koronadan böyle korunuyorlar: Karavanını kapan Maltepe'ye park etti Koronavirüs ile mücadelede önlemleri kapsamında yetkililerin 'evde kal' çağrıları sürerken, bu süreçte çok sayıda vatandaş ev yerine karavanlarda kalıyor. İstanbul Maltepe Kültür ve Spor Parkı'ndaki karavanlarda koronavirüs günlerini geçiren çok sayıda kişi , kendilerini burada izole ettiklerini söylüyor. Kimi yıllardır karavanda yaşarken, kimileri de salgın sonrası bu parka geldiğini söylüyor. BiP'te paylaş

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Firmalar, piyasada 5 yaşının üzerinde karavan yapacak araç bulmakta zorluk çekiyor. Bu durum ülkenin yurt dışına karavan ihracatına da engel oluyor. Karavan üreticileri yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını talep ediyor.

FOTOĞRAF 12 Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin karşısında bulunan içerisinde 30'un üzerinde karavanın park halinde olduğu alanda sosyal mesafe kuralına uygun yaşanıyor. Araçlarını 2 metre arayla park eden karavancılar, gün içinde de yakın temasta bulunmadıklarını söyledi. Kimisi karavanını tamir ederken, kimisi de çevresine çiçekler ekerek zaman geçiriyor. Birbirlerine uzaktan selam verdiklerini, yakın mesafe temasında bulunmadıklarını anlatan karavan tutkunları, karavan yaşamının güvenli olduğuna dikkati çekiyor. Ankara'da özel bir şirkette çalışan Gözde Gürer (37), 'Evde kal' çağrısının yapıldığı gün Antalya'ya yola çıkıp karavanına yerleştiğini söyledi. Çağrıya 'Karavanda kal' olarak cevap verdiğini anlatan Gürer, 20 gündür yaşamını karavanında tek başına sürdürdüğünü belirtti. Karavan hayatının minimal yaşam olduğunu belirten Gürer, Koronavirüs salgınıyla birlikte minimal yaşamın önemini anlamış olduk dedi. Karavan yaşamının farklılıklarına dikkati çeken Gürer, Burada sokak hayvanlarıyla ve çiçeklerle ilgileniyorum, kendi hayatımı yaşıyorum. Kendimi izole etmiş durumdayım. Hiçbir insanla görüşmüyorum, misafir kabul etmiyorum. Diğer karavan komşularımızla uzaktan selamlaşıyoruz. Biz ‘evde kal’ çağrısına ‘karavanda kal’ olarak yanıt verdik. Her şey yoluna girdiği, salgının kontrol altına alınıp seyahatlerin başladığı zamana kadar Antalya'da karavanımda yaşamaya devam edeceğim. Biz şanslı tarafız sanırım. İnsanlardan uzak, doğayla baş başa ve kimse için risk teşkil etmiyoruz. Kimse de bizim için risk teşkil etmiyor diye konuştu. Antalya'da yaşayan Şükriye Sapmaz, köpeğiyle birlikte karavanında kalıyor. 'Evde kal' çağrısının ardından apartman hayatının güvenli olmadığını düşünerek karavanına geldiğini anlatan Sapmaz, şunları söyledi: Burası en azından açık hava. Köpeğimle zaman geçirebiliyorum, kitap okuyabiliyorum, uzaktan da olsa denizin sesini duyabiliyorum. Daha izole bir yaşam. Karavanımın içinde yağmur sesi eşliğinde dinleniyorum. Komşularımla mesafeli duruyorum. Uzaktan selamlaşıyoruz. Antalya'da evim var ama apartmanda kalmak yerine karavanda yaşamayı tercih ediyorum. Daha güvenli geliyor, burada mutlu oluyorum ve güvende hissediyorum. Koronavirüsten korunmak için karavanda izole yaşam oluşturdular Koronavirüs önlemleri çerçevesinde 'Evde kal' uyarılarına uyan Antalyalıların yanı sıra çağrıya katılan karavancılar, komşularından uzak izole günler geçiriyor. BiP'te paylaş

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Bursa'da karavan üreten firmanın genel müdürü Hüseyin Taşkın, şunları söyledi:

"2013 yılından itibaren karavan üretimi yapmaktayız. Koronavirüsle birlikte siparişlerde büyük bir artış oldu. Şu anda sektörde yüzde 300 artış var. İnsanlar bu süreçte kendini izole etmek istiyor. Ayrıca bu yaz tatilini Ege ve Akdeniz kıyılarında geçirecek olan vatandaşlar kalabalık mekanlarda tatil yapmaktan kaçmak için karavanı tercih ediyor. "