Salgın sonrası karavan satışları patladı: Sosyal izolasyon için doğaya kaçıyorlar
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunmak isteyenler, sosyal izolasyon sürecinde 'evde kalı'ıyor. Ancak bazı vatandaşlar dört duvar arasına tıkılmak yerine karavan alıp doğaya kaçmayı tercih ediyor. Üreticiler, salgın süreci başladığından bu yana karavan üretimi yapan firmanın taleplerinin yüzde 300 arttığını söyledi.
Koronavirüs salgını sonrası Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine siparişler artınca karavan üreticisi tam kapasite çalışmaya başladı. Karavanlar 80 ila 200 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Sıfırdan 5 yaşına kadar karavan araçları otomobil sınıfına döndüğünden otomobillerde ödenen ÖTV uygulanıyor. Bu da araçların fiyatını yüzde 160 artırıyor. Sıfır karavanlar 300 bin liraya bitecekken yüzde 160 ÖTV uygulandığı için bu rakam 800 bin liraya çıkıyor. Hal böyle olunca karavan üreticileri de 5 yaşından büyük araçları karavan yapmak zorunda kalıyor.
Firmalar, piyasada 5 yaşının üzerinde karavan yapacak araç bulmakta zorluk çekiyor. Bu durum ülkenin yurt dışına karavan ihracatına da engel oluyor. Karavan üreticileri yetkililerin bu duruma bir çözüm bulmasını talep ediyor.
Bursa'da karavan üreten firmanın genel müdürü Hüseyin Taşkın, şunları söyledi:
"2013 yılından itibaren karavan üretimi yapmaktayız. Koronavirüsle birlikte siparişlerde büyük bir artış oldu. Şu anda sektörde yüzde 300 artış var. İnsanlar bu süreçte kendini izole etmek istiyor. Ayrıca bu yaz tatilini Ege ve Akdeniz kıyılarında geçirecek olan vatandaşlar kalabalık mekanlarda tatil yapmaktan kaçmak için karavanı tercih ediyor. "