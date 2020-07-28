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Son dakika: Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko koronavirüse yakalandı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko koronavirüse yakalandı

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını bildirdi. Lukaşenko, "Tanrı'ya şükür ben de bu hastalık belirtisi taşımayan gruba girdim" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Aleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İçişleri Bakanlığına bağlı bir birliği ziyaretinde güvenlik yetkilileri ile yaptığı görüşme esnasında konuşurken sesinin kötü çıkması nedeniyle açıklamada bulundu.

Kovid-19 virüsüne hastalık belirtisi olmadan yakalandığını anlatan Aleksandr Lukaşenko, "Sesimin durumundan dolayı kusura bakmayın. Son zamanlarda çok fazla konuşuyorum. Ancak en şaşırtıcı şey, bugün koronavirüsü ayakları üzerinde atlatmayı başarabilen bir adamla buluşuyorsunuz. Doktorlar dün böyle bir sonuç çıkardı. Semptom yok" ifadesini kullandı.

  • Ülke nüfusunun yüzde 97'sinin bu virüse hastalık belirtisi olmadan yakalandığını savunan Lukaşenko, "Tanrı'ya şükür ben de bu hastalık belirtisi taşımayan gruba girdim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkede salgının başladığı süreç içerisinde Kovid-19'a yönelik sıkı tedbirlere karşı çıkarak, "Ayakların üzerinde durarak ölmek, dizlerin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Burada virüs yok" demişti.

Lukaşenko, ülkede karantina ilan edilmemesi ile ilgili olarak ise Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin sürece ve eldeki imkanlara göre alındığına işaret etmişti.

Aleksandr Lukaşenko, "Ülkede karantina ilan etmek en basiti. Bunu bir günde yapabiliriz, fakat ne yiyeceğiz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Toplam vaka sayası 67 bin 366

  • Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 115 artarak 67 bin 366'ya, ölü sayısı ise 5 artışla 543'e yükseldi. 177 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 60 bin 669'a ulaştı.

Belarus'ta nisan sonunda 900'ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçerek, temmuz ayı başında 300'ün altına gerilemişti.

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