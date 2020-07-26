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Koronavirüs Irakta Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
DÜNYA

Son dakika haberleri: Irak’ta Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ta Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak’ta son haftalarda koronavirüs vakalarında yaşanılan artış nedeni ile Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 110 bin 32’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362’ye yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları geri getiriyor. Irak’ta son haftalarda artış gösteren koronavirüs vakaları nedeni ile Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kapsamlı yasak uygulanacak

Irak Ulusal Sağlık Yüksek Komisyonu, tarafından yapılan açıklamada 30 Temmuz tarihinden 9 Ağustos tarihine kadar Kurban Bayramı boyunca kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Komisyon, ülkede baş gösteren oksijen tüpü krizi konusunda da yeni bir adım atarak, oksijen tüpü fabrikası kurmak isteyenlere kolaylık sağlanmasına karar verildiğini açıkladı.


Öte yandan ülkede toplam vaka sayısı 110 bin 32’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 362’ye yükseldi.

Eskişehir'de 400 kişilik mahalle karantina altına alındı
FOTOĞRAF 7
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Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayan 2 kişi, korona virüsü belirtisi sebebiyle hastaneye gitti. Yapılan testler sonucu iki kişinin de pozitif çıktığı öğrenildi.
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Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü ekipleri, mahallede yaşayan 400 kişiye korona virüs testi uyguladı.
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Test sonucunda 4 kişinin daha korona virüs taşıdığı anlaşılırken, Eskişehir Valiliği Pandemi Kurulu, hastalığın yayılmaması için Kızılcaören Mahallesi’nde karantina uygulaması kararı aldı.
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Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından karantina kararı alınması üzerine mahalle giriş-çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı.
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Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların tüm ihtiyaçları, Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları’nca karşılanıyor.
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Eskişehir'de 400 kişilik mahalle karantina altına alındı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılcaören Mahallesi'nde 2 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine 400 kişiye test uygulandı. Test sonrasında 4 kişinin daha pozitif çıkması sonucu, mahalle karantina altına alındı.


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