Tat ve koku kaybı erken tanı olabilir

Koku terapisi koronada görülen koku kaybında uygulanan egzersiz yöntemi. Bu terapi ile kahve, nane gibi keskin kokular günde 3-5 kez koklanmak sureti ile burun içindeki sinyal iletim sisteminin yeniden harekete geçmesi amaçlanıyor.

Medipol Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 enfeksiyonlu hastalarda koku ve tat kaybı özelinde nörolojik bulgular üzerine 217 hasta üzerinde bir çalışma yaptı. Bulaşıcılığı çok yüksek olan SARS-CoV-2 enfeksiyonunda koku ve tat bozukluğunun özellikle hastalığın ilk bulgusu olduğu göz önünde bulundurulduğunda salgının kontrolü açısından büyük önem gösterdiği belirtildi. Calışmada Kovid-19 hastalarında koku ve tat kaybı sıklığı, süresi ve kaybın hastalık ciddiyeti ile ilişkili olup olmadığı üzerinde duruldu.

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HASTALARIN YÜZDE 3O’U ÖKSÜRÜYOR

Hastalarda başvuru sırasında en sıklıkla yüzde 30,8 öksürük, yüzde 25,3 ateş ve yüzde 25,3 kırgınlık-kas ağrısı şikayeti tespit edildi. Koku bozukluğu yönünden incelendiğinde bireylerin yüzde 33,2’si koku duyusunu tamamen kaybettiği, yarısında ise en sık görülen yakınmanın tat alamama olduğu bildirildi.

KOKU KAYBI AYAKTA HASTALARDA FAZLA

Ayaktan tedavi gören hafif-orta şiddetli hastalar, yatarak tedavi gören hastalara göre daha çok koku kaybı gösterirken bu hastalarda koku ya da tat kaybının hastalığın ilk 2 haftasında ortaya çıkarken ortalama bir ay içinde tamamen düzeldiği vurgulandı.

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KADINLARDA DAHA SIK

Koku ve tat alamama kadınlarda daha çok görülürken, herhangi bir yaş aralığında da ortaya çıkabildiği kaydedildi. Çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yarısında koku ve tat bozukluğu bulunduğu belirtilirken hafif-orta olgularda koku bozukluğunun ciddi olgulara göre daha fazla olduğu dikkat çekildi. Bu bulguları gösteren kişilerin fark edilerek erken izolasyonunun yapılmasının toplumda yayılımı önleyeceği kaydedildi.

DUYU KAYBI 1 AYDA DÜZELİYOR