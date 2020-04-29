Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler: 3 kişi hastanelik oldu

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkedeki bilim insanları aşı bulmak için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Farklı ülkelerde çeşitli tedavi yöntemleri denenirken, en çok konuşulan önerilerden biri ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti. Trump, koronavirüse karşı "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi"ni önermiş, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü.

KORONAVİRÜS Çevir kazı yanmasın Trump: 'Dezenfektan enjektesi' önerisi kinayeymiş

Psikolojik sorun geçmişleri var

ABD'nin Georgia eyaletinde 2, Kansas'ta ise 1 kişi, Başkan Donald Trump'ın virüs tedavisi için 'dezenfektan enjektesi' fikrinin ardından dezenfektan içti. Dailymail'in haberine göre; Georgia Zehir Merkezi Direktörü Gaylord Lopez, her iki kişinin de psikolojik sorun geçmişi olduğunu ve iyileşmelerinin beklendiğini söyledi.

KORONAVİRÜS Trump'ın koronavirüsü dezenfektanla tedavi etme önerisi sosyal medyada alay konusu oldu

Kansas'ta ise eyalet sağlık görevlisi Dr Lee Norman, Kansas Zehir Kontrol Merkezi'nin son haftalarda kimyasal zehirlenmelerine ilişkin vakalarında yüzde 40'tan fazla bir artış gördüğünü ifade etti. Dr Norman, kimliği belirlenemeyen bir adamın 'aldığı tavsiye nedeniyle bir ürün içtiğini' ama tavsiyenin kaynağını belirtmediğini söyledi.

ABD'li dezenfektan ürün satan bazı şirket yetkilileri, Donald Trump'ın önerisine tepki göstermişti. Uzmanlar ise halkı asla dezenfektan içmemeleri konusunda uyarmıştı.



