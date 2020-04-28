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Koronavirüs Türk Konseyi ülkeleri koronavirüs ile koordineli mücadele edecek
TÜRKİYE

Türk Konseyi ülkeleri koronavirüs ile koordineli mücadele edecek

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi sağlık bakanları, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliğinin pekiştirilmesine yönelik kararlar aldı. Katılımcıların kendi ülkelerindeki sağlık altyapısı, tedavi yöntemleri ile ilgili iş birliği konusunda mutabakat sağlandı.

Haber Merkezi AA
Türkiye'yi toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temsil etti.
Türkiye'yi toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca temsil etti.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, video konferans yoluyla yapılan toplantıya, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, Kazakistan Sağlık Bakanı Eljan Birtanov, Kırgızistan Sağlık Bakanı Sabirjan Abdikarimov, Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov katıldı.

  • Gözlemci üye sıfatıyla Macaristan Sağlık Bakanı Zoltan Lorinczi ile Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bürosu Direktörü Hans Kluge de toplantıda yer aldı.

Katılımcıların kendi ülkelerindeki Kovid-19 durumu, sağlık altyapısı, teşhis ve tedavi yöntemleri ve karantina önlemleri gibi bilgiler sunduğu toplantıda, salgına karşı somut iş birliği konusunda mutabakat sağlandı.

İŞ BİRLİĞİ MEKANİZMASI OLUŞTURULACAK

Bakanlar, üye ülkelerin önde gelen bilim adamı, doktor ve ilgili kamu kuruluşlarının başkanlarının yer alacağı koordinasyon komitesi aracılığı ile bir iş birliği mekanizması oluşturulması üzerinde anlaştı.

Tıbbi ekipman ve ilaç üretimi ile karşılık yardımlaşma konusunda üye ülkeler arasında bir tedarik zinciri oluşturulmasına karar verilen toplantıda, sağlık bakan yardımcıları ve ilgili genel müdürler seviyesinde kurulacak bir mekanizma ile Kovid-19'a karşı mücadelenin koordine edilmesi üzerinde de uzlaşı sağlandı.

Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan askeri nakliye uçağı havalandı
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Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan askeri nakliye uçağı havalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden ABD'ye, cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulum olmak üzere çok sayıda önleyici sağlık malzemesi gönderdi.
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