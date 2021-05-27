Koronavirüs Türkiyenin 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 27 Mayıs koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka sayıları bir önceki güne göre eşit seviyede kalırken, ağır hasta sayısı ise uzun bir aranın ardından bin 500 seviyelerine geriledi. İşte 27 Mayıs koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 27 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 426 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta sayısı 1504 oldu, 13 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 70 bin 815'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 258 bin 116'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549, vefat sayısı 46 bin 970 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
OYNAT 03:08
Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak için gayretlerinin devam edeceğini belirten Bakan Koca, 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üstü vatandaşların da aşılanmasının başlayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor
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Sağlık Bakanı Koca: 50 yaş üstüne aşılama 1 Haziran'da başlıyor

Türkiye'nin 26 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı
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