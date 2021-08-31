Koronavirüs Türkiyenin 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısında korkutan artış
TÜRKİYE

Türkiye'nin 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 31 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. Uzun zamandır 20 bin seviyesini aşmayan vaka sayısının 22 bine yaklaştığı görüldü. İşte 31 Ağustos koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 31 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısında korkutan artış
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Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Tabloya göre son 24 saatte 252 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, 21 bin 893 kişinin ise koronavirüs testi pozitif çıktı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77,77, 2'nci doz ortalaması yüzde 59,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 271 bin 65, 2'nci dozda 37 milyon 89 bin 601 ve 3'üncü dozda 8 milyon 549 bin 712 olmak üzere toplam 94 milyon 167 bin 554 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.

'Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım'

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "FARZ EDİN Kİ bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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