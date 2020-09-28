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Koronavirüs Üç yerli aşı klinik aşamada Türkiyede koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenme aşamasında
TÜRKİYE

Türkiye'nin koronavirüs aşısı çalışmalarında son durum: İnsan üzerinde denenme aşamasına gelindi

Üç yerli aşı klinik aşamada: Türkiye'de koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenme aşamasında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2 aşı projesinde hayvan deneylerinin tamamlandığını açıkladı. Varank, “Böylece platformumuzda yer alan 3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına geldik. İnsan üzerinde deneme aşamasına gelen aşılarımızı üretip yeni bir aşamaya geçmek istiyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı 3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına gelindiğini, sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra insan üzerinde deneme aşamasına gelen aşıları üretip yeni bir aşamaya geçmek istediklerini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı 3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına gelindiğini, sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra insan üzerinde deneme aşamasına gelen aşıları üretip yeni bir aşamaya geçmek istediklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adıyaman’da aşı geliştirme çalışmalarının yapıldığı Vetal firmasını ziyaret etti. Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TUBİTAK ve bu firmanın iş birliğinde koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmaların yürütüldüğü fabrikadaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Varank, Kovid-19 Türkiye sınırlarına girmeden önemli tedbirler aldıklarını hatırlattı. Varank, bu kapsamda TÜBİTAK bünyesinde Kovid-19 Türkiye Platformu’nu oluşturduklarını, aşı projelerinde de önemli bir mesafe katettiklerini kaydetti.

2 PROJEDE HAYVAN DENEYLERİ TAMAMLANDI

TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında başlatılan aşı ve ilaç geliştirme projelerinin büyük bir kararlılık ve bilim insanlarının üstün gayretiyle sürdüğüne dikkati çeken Varank, aşı geliştirme çalışmaları kapsamında 2 projede hayvan deneylerinin tamamlandığını söyledi. Varank, şöyle konuştu: “Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Erganiş hocamız da Vetal ile yürüttüğü çalışmada hayvan deneylerinde son noktaya geldi. Sonraki aşamada dosyalarını Sağlık Bakanlığımıza teslim edecek. Böylece platformumuzda yer alan 3 aşı projesinde klinik aşama çalışmalarına geldik. Tabii ki bu aşıların geliştirilmesinin yanı sıra seri üretimi de çok önemli. Bunları Türkiye’de üretebileceğimiz altyapıya sahip bütün şirketlerimizi geziyoruz. Vetal de önemli bir adayımız. Buradaki tesisimiz Sağlık Bakanlığımız’ın yetki vermesiyle insan aşısı üretimi için çok rahat kullanılabilecek. Sağlık Bakanlığımız ile de görüşmeleri yapıyoruz, ekipleri burayı ziyaret edip inceledi. Sertifikasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra, insan üzerinde deneme aşamasına gelen aşılarımızı burada üretip, yeni bir aşamaya geçmek istiyoruz.” Yerli ve milli bir aşıyı halkın hizmetine sunmak istediklerini belirten Bakan Varank, “İnşallah ülkemize şifa olacak aşıları kendimiz üretebilip vatandaşımızın hizmetine sunacağız” dedi.

İnsan denemelerine geçeceğiz

  • Aşı çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını dile getiren Varank, “Hayvan denemeleri tamamlanan aşılarımızın dosyası Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. Bakanımız öncülüğünde gerekli incelemeler hızlı bir şekilde yapılıyor. Çok kısa bir süre içerisinde Faz-1’e geçeceğimize inanıyoruz, yeter ki mevcut inceleme süreçleri bir an önce tamamlansın. Vetal gibi önemli tesislerde de Faz-1 ve Faz-2 aşamalarında kullanılacak aşılar üretilebilsin. Biz kısa süre içerisinde insan denemelerine başlayabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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