TURKOVAC’a son kalite kontrol: İlk 150 bin doz Ankara'ya ulaştı

Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın ilk sevkiyatı, Ankara’daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na yapıldı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki TURKOVAC üretim tesisinde üretilen aşılar, önceki gün gece kara yoluyla Esenboğa’daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu’na nakledildi. Soğuk zinciri korunarak 2-8 derecede saklanan 150 bin adet aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda (TİTCK) yapılacak kontrollerin ardından illere sevk edilecek.

TURKOVAC

1 FLAKONDA 5 DOZ

Aşıların bulunduğu depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığında görevli Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu, “Aşılar, sevkiyat sonrasında depolarımıza ulaştı. Bu arada soğuk zinciri takip edildi. Birkaç farklı yöntemle sıcaklığını takip ettik. Bizim işimiz, bundan sonra aşıları güvenli şekilde depolamak, kalite testlerinin bitmesini beklemek ve bu arada Aşı Takip Sistemi’ne tanımlanması için karekod işlemlerini tamamlanacak. 1 flakonun içinde 5 doz var.” dedi. Yamanoğlu, şöyle konuştu:

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HER AŞIYA KAREKOD

“Aşı takip sistemi, karekod bilgisi ile her doz aşıyı ana depodan uygulanıncaya kadar takip etmekte, uygulanan, uygulayan kişi bilgilerini eşleştirmektedir. Karekod okutulduğunda aşının miadını kontrol etmekte, seri durdurulması olup olmadığına bakmakta ve soğuk zincire uygunluğunu teyit etmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın bizlere güven duyduğunun bilincindeyiz. Turkovac, bakanlığımız donanımlı ve eğitimli personeli eşliğinde taşınacak ve uygulanacaktır.”

DAĞITIM GELECEK HAFTA

Türkiye’ye gelen tüm aşıların her serisinin lot bazında ayrı ayrı analize sokulduğunu anlatan Yamanoğlu, soğuk zincire uygun ve üreticinin verdiği sertifikaları olsa bile bunların tekrar analize sokulduğunu ifade etti. Yamanoğlu, “Tüm bu kontrol süresinin tamamlanmasının ardından ürün güvenliğinden emin olunup aşıların illere sevkiyatına başlanacak. Talep dahilinde ihtiyaç oldukça üretim kapasitesinin uygunluğuna göre sevkiyatlar devam edecektir.” şeklinde konuştu.

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Güvenli taşıma

Acil kullanım onayı alan ve seri üretime başlanan TURKOVAC, son kontrol sonrasında gelecek hafta uygulanmaya başlayacak. Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak yapılacak.

Analizler ile aşının raf ömrü boyunca, tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirlik kontrolü gerçekleşecek. Üretilen aşıların her birinin kullanım barkodu olacak. Sonrasında özel tasarlanmış ve Türkiye’de ilk ATP-FRC belgesine sahip çevre dostu araçlar 81 ile yerli aşıları taşıyacak. Aşılar, takip sistemi ile hem korunacak hem de sağlık kurumlarına ulaştırılacak. Aşıların ısısı 2 derece olan mavi çizgi altına inmeyecek, 8 derece olan kırmızı çizgi üstüne çıkmayacak.

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Yerli aşıların önü açıldı

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, acil kullanımı onaylanan Turkovac aşısına vatandaşlardan destek istedi. Kara, TURKOVAC’ın seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa’daki tesiste, Türkiye’nin yetişmiş insan gücüyle aşıyı üretim ve seri kullanım aşamasına getirmiş olmasının çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Aşıların seri üretiminin yapılmasının çok kolay bir iş olmadığını vurgulayan Ateş, “Bugün Kovid-19 aşısı, yarın ihtiyaç duyulduğunda bir başka aşı da artık ülkemizde üretilebilecek.” diye konuştu.

AŞIYA DESTEK OLUN

Ateş Kara, Türkiye’nin salgına karşı çok önemli bir buluşa imza attığına dikkati çekerek şunları kaydetti: “Vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısına destek olması lazım. Özellikle bundan önce aşı olmamış kişiler eğer aşı olacaklarsa TURKOVAC’ı seçerlerse ülkemize ve bize çok büyük destek sağlamış olurlar. Hatırlatma dozlarında da yerli aşı seçildiğinde yine yardımcı olmuş olurlar. Ön verilerimiz aşının etkinliğini ve güvenliğini gösteriyor ama bizim bunu daha da geliştirmemiz, daha fazla kuvvetli hale getirmemiz lazım.”

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Aykut Özdarendeli

Varyantlara karşı %100 koruma

Kovid-19’a karşı yerli aşı Turkovac’ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli aşının Delta ve Alfa gibi Kovid varyantlarına karşı yüzde 100 koruyucu olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özdarendeli, “Seri üretimle ilgili verim artırmaları devam edecek. Bir yandan kullanırken aynı zamanda da araştırmalar devam edecek.” dedi. Özdarendeli, varyantlara ilişkin şunları söyledi: Delta ve Alfa’da antikor titrelerinde düşüş olsa da deney hayvanlarında Turkovac’ın yüzde 100 koruyucu olduğunu biliyoruz. Omicron için çalışmalara başlamadık.