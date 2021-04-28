Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre vaka sayılarının en çok artan iller Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun oldu.

En çok artan iller

En çok azalan iller ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak kayıtlara geçti.

En çok azalan iller

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021

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