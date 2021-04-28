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Koronavirüs Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
TÜRKİYE

Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan iller Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun; en çok azalan iller ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Vaka sayısı en çok artan ve azalan iller açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre vaka sayılarının en çok artan iller Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun oldu.

En çok artan iller
En çok artan iller

En çok azalan iller ise Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat olarak kayıtlara geçti.

En çok azalan iller
En çok azalan iller

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