Yatan hasta sayısı düştü

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde koronavirüs salgınının başında yurt dışından tahliye edilenlerin izole edildiği, daha sonra pandemi hastanesine dönüştürülen Zekai Tahir Burak ek binasında koronavirüs hasta sayısı düştü. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Rahmi Kılıç, pandeminin başından itibaren Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Türkiye’nin ilk koronavirüs karantina hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasında sağlık çalışanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyerek, “Sağlık personeli yoruldu, sürekli Covid ile mücadelede yine ön saflardayız, bıkmadan mücadele ediyoruz” dedi.
YATAN HASTA SAYISI DÜŞTÜ
- Prof. Dr. Kılıç, vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyerek, “Artık biz de normal çalışma düzenimize dönmek istiyoruz. İnşallah bu mücadele başarılı olduğunda buna döneceğiz” diye konuştu. Kılıç, son kısıtlamalar ile birlikte yatan hasta sayılarının yüzde 30 oranında düştüğünü kaydederek, “Gri poliklinikte günlük 900-1000 hasta varken, şu anda 200-300’ler safhasına kadar düştü. Bu düşme yatan hasta sayılarını da etkiliyor. Yatan hasta saylarımız da yüzde 30 oranında düştü. Yoğun bakımda da boş yataklarımız var” ifadelerini kullandı.
%44’E GERİLEDİ
Öte yandan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da, il genelinde ikinci dalganın yaşandığı temmuz-ağustos aylarında yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 79’lara kadar yükseldiğini belirterek, “Gelinen noktada Diyarbakırlı vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 44’lere kadar geriledi. Servis yataklarındaki yüzde 36’lık doluluk oranıyla, sağlık sistemi Diyarbakır’da pandemi ile mücadele edebilecek durumda” dedi.