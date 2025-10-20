KOSGEB girişimci desteği başvuruları Ekim 2025: Kimler faydalanabilir, şartlar neler? Son gün yaklaşıyor

Türkiye’de kendi işini kurmak veya işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için yeni bir destek dönemi başladı. KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında yürütülen İş Geliştirme Desteği’nin 3. dönem başvuruları 1 Ekim’de başladı ve 31 Ekim 2025’e kadar sürecek. E-ticaret, yazılım, bilişim, danışmanlık ve imalat gibi sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansal destek verilecek. Desteklerin geri ödemesi 36 ay sonra başlayacak ve oranı yüzde 80’e kadar çıkabilecek.





E-ticaretten yazılıma kadar birçok sektör 2 milyon TL’ye kadar destek alabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında üçüncü dönem başvuruları devam ediyor.

İşini kurmak veya mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için hazırlanan İş Geliştirme Desteği, girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar finansal destek imkânı sunuyor. Başvurular 31 Ekim 2025 tarihine kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.





Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak

KOSGEB tarafından sağlanan destek, işletmelerin büyüme sürecini hızlandırmayı hedefliyor. Program kapsamında sunulan 2 milyon TL’lik finansal destek, 36 ay geri ödemesiz olarak verilecek. Destek tutarının geri ödemesi, işletmenin proje sürecini tamamlamasının ardından başlayacak. Destek oranı %80’e kadar çıkarken, genç, kadın, engelli veya gazi girişimcilere ek limit avantajı da sağlanıyor.





Desteklenen sektörler belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada programın kapsadığı alanlara dair bilgi verdi. Kacır, “İmalat, bilişim ve bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin; personel, yazılım, makine-teçhizat ve hizmet alımı giderlerine destek sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.





KOSGEB verilerine göre, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma hizmetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri program kapsamında desteklenen sektörler arasında yer alıyor.





1.627 projeye 1,6 milyar TL destek

Bakanlık, programın ilk iki döneminde toplam 1.127 projeye 1 milyar 620 milyon TL destek sağlandığını açıkladı. Yeni dönemde başvuru sayısının artması ve teknoloji tabanlı işletmelerin payının yükselmesi bekleniyor. Program, Türkiye genelinde girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi ve katma değerli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor.





Başvuru Nasıl Yapılır?

Girişimciler, başvurularını e-Devlet üzerinden KOSGEB Girişimci Destek Programı sayfası aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Başvuru sürecinde işletme bilgileri, faaliyet alanı (NACE kodu) ve proje planı detaylarının doğru şekilde doldurulması gerekiyor. Programla ilgili detaylı bilgiye kosgeb.gov.tr